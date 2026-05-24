Die letzten Entscheidungen in der Premier League sind am 38. und letzten Spieltag gefallen.

Legende: Erzielt das entscheidende 1:0 Joao Palhinha. Imago/Every Second Media

Worst-Case-Szenario Abstieg verhindert: Tottenham Hotspur hat sich den Ligaerhalt am letzten Spieltag dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Everton gesichert. Damit steht West Ham (3:0 zuhause gegen Leeds) neben Burnley und den Wolverhampton Wanderers als 3. Absteiger fest.

Für die «Spurs» traf Ex-Bayern-Spieler Joao Palhinha kurz vor der Pause zum entscheidenden 1:0. Ein Sieg hätte sowieso zum Ligaerhalt gereicht, ein Unentschieden dank des besseren Torverhältnisses wohl auch. Weil West Hams Partie bereits Minuten vor dem Tottenham-Spiel abgepfiffen wurde, waren alle Augen auf das «Tottenham Hotspur Stadium» gerichtet. Doch die Nordlondoner brachten die Miniführung über die Zeit.

Über 265 Mio. Euro Transferausgaben

Dass Tottenham bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf involviert sein wird, hätte man wohl vor der Saison nicht für möglich gehalten. Über 265 Millionen Euro wurden im Sommer- und Wintertransferfenster ausgegeben, viele Zuzüge schlugen aber nicht ein. Zudem hatte man viel mit Verletzungspech und Trainerwechsels zu kämpfen.

21. Assist: Fernandes mit Ligarekord Box aufklappen Box zuklappen ManUtd-Spieler Bruno Fernandes hat den Rekord für die meisten Vorlagen in einer einzelnen Premier-League-Saison gebrochen. Beim letzten Ligaspiel gegen Brighton bereitete der portugiesische Mittelfeldspieler den Treffer zur Führung von United vor und kam so auf 21 Assists. Damit übertraf er den bisherigen Gleichstand von 20 Vorlagen, den er sich mit der Arsenal-Legende Thierry Henry (2002/03) und dem Manchester-City-Star Kevin De Bruyne (2019/20) geteilt hatte.

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