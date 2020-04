Der französische Premierminister Edouard Philippe sagte in einer Rede vor der Nationalversammlung am Dienstag in Paris, dass die Saison 2019/20 der Profisportarten nicht wieder aufgenommen werden könne. Damit beendete der 49-Jährige auch die Hoffnungen auf eine Fortführung der seit Mitte März ausgesetzten Fussballsaison in Frankreich jäh.

Sollte die Saison aufgrund der Corona-Pandemie tatsächlich abgebrochen werden, könnte Paris Saint-Germain vorzeitig zum Meister erklärt werden.

Keine Spiele bis Ende Juli erlaubt

Ursprünglich wollte die Ligue 1 ab Mitte Juni den Spielbetrieb ohne Zuschauer fortsetzen. Bis mindestens September bleiben Grossveranstaltungen in Frankreich mit mehr als 5000 Personen untersagt, kündigte Premierminister Philippe am Dienstag an.

Das französische Sportministerium präzisierte am Abend gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass die Saison im August noch fortgesetzt werden könnte. Bis Ende Juli seien aber keine Spiele erlaubt, auch nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine Reaktion der Ligue 1 steht noch aus.

Die französische Ligue 1 wäre die erste der fünf grossen europäischen Ligen, welche die laufende Spielzeit angesichts der Corona-Krise abbricht.