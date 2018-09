Borussia Dortmund reichen wenige gute Minuten zum Sieg in der 3. Runde der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt.

Wirklich überzeugen konnten die Gelbschwarzen nicht. Trotzdem gewann Borussia Dortmund in der 3. Bundesliga-Runde gegen Eintracht Frankfurt zu Hause letztendlich klar mit 3:1.

Tabellenführer für eine Nacht

Abdou Diallo (36.) hatte in einem guten Dortmunder Moment im Nachsetzen das Skore eröffnet. Sebastian Haller (68.) gelang in der unterhaltsameren 2. Halbzeit zwar der Ausgleich. Der ehemalige Frankfurter Marius Wolf jedoch erzielte nur 4 Minuten darauf die erneute BVB-Führung. Der 18-jährige Jaden Sancho lieferte eine sehenswerte Vorarbeit. Bundesliga-Debütant Paco Alcacer setzte durch einen abgefälschten Schuss in der 88. Minute den Schlussstrich.

Die Borussia erklimmt durch diesen Sieg zumindest bis Samstag die Tabellenspitze. Bei Frankfurt wurde Gelson Fernandes nach einer Stunde ausgewechselt. Auf der Gegenseite spielten Manuel Akanji und Roman Bürki durch.