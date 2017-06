Zakaria auf Xhakas Spuren

Borussia Mönchengladbach verpflichtet Denis Zakaria von den Young Boys für 5 Jahre. Ausstehend ist nur noch der Medizincheck.

Denis Zakaria soll heute vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchungen einen Vertrag bis 2022 bei Borussia unterschreiben. pic.twitter.com/Tt9Y8asFSW — Borussia (@borussia) 9. Juni 2017

Wie Gladbach am Freitagmorgen mitteilte, soll Zakaria im Verlauf des Tages einen Vertrag bis 2022 unterschreiben.

Der Schweizer Nationalspieler spielte in den letzten beiden Jahren bei den Young Boys und erzielte dort in 67 Partien 2 Super-League-Treffer. Ausgebildet wurde der 20-Jährige bei Servette.

Zakaria erweitert Quartett

In Mönchengladbach trifft Zakaria auf vier weitere Schweizer: Yann Sommer, Nico Elvedi, Djibril Sow sowie Josip Drmic spielen bereits bei den «Fohlen». In der Mittelfeldzentrale Gladbachs könnte Zakaria die Nachfolge von Granit Xhaka antreten, der von 2012 bis 2016 am Niederrhein wirkte.