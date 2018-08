November 2000: Real Madrid verliert den Final des Intercontinental Cups gegen die Boca Juniors mit 1:2. Danach folgten bei den «Königlichen» nur noch Siege in internationalen Endspielen. 13 am Stück: 5x Champions League, 4x Klub-WM und 4x Supercup. Die 18-jährige Ungeschlagenheit nahm am Mittwoch ihr Ende, als Real sich im Supercup Stadtrivale Atletico mit 2:4 beugen musste.

Es ist aber weniger das Ende der Serie, das bei Real die Alarmglocken schrillen lässt. Viel mehr sind es Zweifel über Qualität und Breite des Kaders, die dem amtierenden Champions-League-Sieger Kopfzerbrechen bereiten.

Zweifel, die nach dem 2:4 gegen Atletico nicht kleiner wurden. 3 Tage vor dem Saisonstart und 15 Tage vor dem Transferschluss drängen sich folgende Fragen auf:

Hat Real Madrid ohne Cristiano Ronaldo noch das Potenzial, mit Europas Topadressen mitzuhalten?

Muss Real bis zum 31. August auf dem Transfermarkt noch zuschlagen?

Auf die Frage, ob Ronaldo Real fehle, antwortete Mittelfeldmotor Casemiro nach dem verlorenen Supercup: «Klar fehlt er, das können wir nicht ignorieren. Ronaldo würde jedem Team fehlen.» Vize-Captain Marcelo liess verlauten, dass «eine Verstärkung willkommen wäre». Dennoch empfinde er das aktuelle Kader aber als gut genug.

In den Madrider Sportzeitungen AS und Marca ist am Donnerstag zu lesen, dass Trainer Julen Lopetegui einen Stürmer sowie einen Innenverteidiger fordere. Je näher die Transfer-Deadline kommt, desto schwieriger dürfte es jedoch werden, grosse Spieler zu verpflichten. Entscheidend dürfte sein, wie viel Geld Präsident Florentino Perez bereit ist, in die Hände zu nehmen.

