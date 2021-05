Nationalcoach Vladimir Petkovic hat am Mittwoch das 29 Mann umfassende Kader für das Trainingscamp in Bad Ragaz bekannt gegeben.

Legende: Kann aus dem Vollen schöpfen Vladimir Petkovic. Keystone

Am 26. Mai versammelt sich die Fussball-Nati in Bad Ragaz. Im Hinblick auf die Testspiele gegen die USA (30.5.) und Liechtenstein (3.6.) in St. Gallen und die EURO im Juni scheint Nati-Coach Petkovic sein Kader weitgehend beisammen zu haben.

29 Nationalspieler können sich für das definitive 26-Mann-Kader empfehlen. Bis am 1. Juni muss Petkovic dieses bei der Uefa melden. Ein Goalie und zwei Feldspieler müssen noch gestrichen werden.

Schär wieder dabei

Grosse Überraschungen gibt es in Petkovics Aufgebot nicht. Im Vergleich zu den Spielen in der WM-Qualifikation vom März ist etwa Verteidiger Fabian Schär von Newcastle United wieder dabei. Das war erwartet worden, denn der Ostschweizer hatte nach einer im Februar erlittenen Knieverletzung Anfang Monat das Comeback gegeben.

Zum aktuellen Kader gehören zudem Torhüter Gregor Kobel sowie Mittelfeldspieler Dan Ndoye und Stürmer Andi Zeqiri. Näheres zum Aufgebot wird Petkovic am Freitag anlässlich einer virtuellen Medienkonferenz erläutern.