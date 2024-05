Das vorläufige Schweizer Aufgebot für die EM in Deutschland umfasst 38 Spieler. 24 davon werden definitiv an die Endrunde reisen.

Nati-Trainer Murat Yakin baut dabei auch auf die verletzten oder angeschlagenen Breel Embolo, Denis Zakaria und Ruben Vargas, wie er in Lausanne bekanntgab.

Auch YB-Stürmer Joël Monteiro, der kürzlich eingebürgert wurde, ist vorerst dabei.

Murat Yakin hat in seinem ersten Aufgebot für die EM in Deutschland insgesamt 38 Spieler berücksichtigt. Auch die derzeit verletzten oder angeschlagenen Breel Embolo, Denis Zakaria und Ruben Vargas figurieren im provisorischen Kader, das der Nati-Trainer am Freitag in Lausanne bekanntgab.

Das vorläufige Schweizer EURO-Kader

1 / 38 Legende: Yann Sommer, Inter Mailand Alter: 35. Position: Tor. Nati-Spiele: 88. Toto Marti/Blick/freshfocus 2 / 38 Legende: Gregor Kobel, Borussia Dortmund Alter: 26. Position: Tor. Nati-Spiele: 5. Toto Marti/Blick/freshfocus 3 / 38 Legende: Yvon Mvogo, Lorient Alter: 29. Position: Tor. Nati-Spiele: 8. Toto Marti/Blick/freshfocus 4 / 38 Legende: Pascal Loretz, Luzern Alter: 20. Position: Tor. Nati-Spiele: 0. Keystone/Urs Flüeler 5 / 38 Legende: Marvin Keller, Winterthur Alter: 21. Position: Tor. Nati-Spiele: 0. Freshfocus/Claudio Thoma 6 / 38 Legende: Manuel Akanji, Manchester City Alter: 28. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 58. Claudio Thoma/freshfocus 7 / 38 Legende: Aurèle Amenda, YB Alter: 20. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 0. Keystone/Jean-Christophe Bott 8 / 38 Legende: Nico Elvedi, Borussia Mönchengladbach Alter: 27. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 51. Toto Marti/Blick/freshfocus 9 / 38 Legende: Albian Hajdari, Lugano Alter: 20. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 0. Freshfocus/Pascal Muller 10 / 38 Legende: Kevin Mbabu, Augsburg Alter: 29. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 24. KEYSTONE/Peter Klaunzer 11 / 38 Legende: Ulisses Garcia, Olympique Marseille Alter: 28. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 7. Claudio Thoma/freshfocus 12 / 38 Legende: Bryan Okoh, Salzburg Alter: 21. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 0. Keystone/Ti-Press/Samuel Golay 13 / 38 Legende: Becir Omeragic, Montpellier Alter: 22. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 5. Toto Marti/Blick/freshfocus 14 / 38 Legende: Ricardo Rodriguez, Torino Alter: 31. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 114. Toto Marti/Blick/freshfocus 15 / 38 Legende: Fabian Schär, Newcastle Alter: 32. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 80. Toto Marti/Blick/freshfocus 16 / 38 Legende: Leonidas Stergiou, VfB Stuttgart Alter: 22. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 1. Claudio De Capitani/freshfocus 17 / 38 Legende: Silvan Widmer, Mainz 05 Alter: 31. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 41. Toto Marti/Blick/freshfocus 18 / 38 Legende: Cédric Zesiger, Wolfsburg Alter: 26. Position: Abwehr. Nati-Spiele: 3. Freshfocus/Martin Meienberger 19 / 38 Legende: Michel Aebischer, Bologna Alter: 27. Position: Mittelfeld. Nati-Spiele: 18. Keystone/AP Photo/Peter Morrison 20 / 38 Legende: Zeki Amdouni, Burnley Alter: 23. Position: Sturm. Nati-Spiele: 13. Toto Marti/Blick/freshfocus 21 / 38 Legende: Uran Bislimi, Lugano Alter: 24. Position: Mittelfeld. Nati-Spiele: 2. Toto Marti/Blick/freshfocus 22 / 38 Legende: Kwadwo Duah, Ludogorets Rasgrad Alter: 27. Position: Sturm. Nati-Spiele: 0. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi 23 / 38 Legende: Breel Embolo, Monaco Alter: 27. Position: Sturm. Nati-Spiele: 63. Toto Marti/Blick/freshfocus 24 / 38 Legende: Remo Freuler, Bologna Alter: 32. Position: Mittelfeld. Nati-Spiele: 65. Toto Marti/Blick/freshfocus 25 / 38 Legende: Ardon Jashari, Luzern Alter: 21. Position: Mittelfeld. Nati-Spiele: 8. Toto Marti/Blick/freshfocus 26 / 38 Legende: Joël Monteiro, Young Boys Alter: 24. Position: Sturm. Nati-Spiele: 0. Urs Lindt/freshfocus 27 / 38 Legende: Dan Ndoye, Bologna Alter: 23. Position: Mittelfeld/Sturm. Nati-Spiele: 9. Toto Marti/Blick/freshfocus 28 / 38 Legende: Noah Okafor, AC Milan Alter: 23. Position: Sturm. Nati-Spiele: 21. Toto Marti/Blick/freshfocus 29 / 38 Legende: Fabian Rieder, Stade Rennes Alter: 22. Position: Mittelfeld. Nati-Spiele: 4. Keystone/Laurent Gillieron 30 / 38 Legende: Xherdan Shaqiri, Chicago Fire Alter: 32. Position: Mittelfeld/Sturm. Nati-Spiele: 121. Toto Marti/Blick/freshfocus 31 / 38 Legende: Vincent Sierro, Toulouse Alter: 28. Position: Mittelfeld. Nati-Spiele: 1. Toto Marti/Blick/freshfocus 32 / 38 Legende: Renato Steffen, Lugano Alter: 32. Position: Mittelfeld/Sturm. Nati-Spiele: 39. Toto Marti/Blick/freshfocus 33 / 38 Legende: Filip Ugrinic, YB Alter: 25. Position: Mittelfeld. Nati-Spiele: 2. Keystone/Andreea Alexandru 34 / 38 Legende: Ruben Vargas, Augsburg Alter: 25. Position: Mittelfeld/Sturm. Nati-Spiele: 41. KEYSTONE/Peter Klaunzer 35 / 38 Legende: Granit Xhaka, Leverkusen Alter: 31. Position: Mittelfeld. Nati-Spiele: 123. Toto Marti/Blick/freshfocus 36 / 38 Legende: Denis Zakaria, Monaco Alter: 27. Position: Mittelfeld. Nati-Spiele: 54. Toto Marti/Blick/freshfocus 37 / 38 Legende: Andi Zeqiri, Genk Alter: 24. Position: Sturm. Nati-Spiele: 11. Keystone/Jean-Christophe Bott 38 / 38 Legende: Steven Zuber, AEK Athen Alter: 32. Position: Mittelfeld/Sturm. Nati-Spiele: 52. Keystone/Laurent Gillieron

Dazu nominierte Yakin zahlreiche Akteure, die zumindest in der ersten Woche des EM-Zusammenzuges ab 27. Mai die Chance erhalten, sich zu zeigen. Darunter sind mit Aurèle Amenda (YB), Albian Hajdari (Lugano), Bryan Okoh (Salzburg) oder Kwadwo Duah (Ludogorets Rasgrad) auch Perspektivspieler, deren Chancen auf eine definitive Berufung gering sind.

Mit dabei ist auch Joël Monteiro. Der YB-Angreifer ist seit Donnerstag Schweizer Bürger und dürfte eine Verletzung rechtzeitig zum Start des Pre-Camps auskuriert haben. Prominenter Abwesender ist Haris Seferovic, der nicht an die EM fahren wird.

Als Begründung für sein XXL-Kader führte Yakin die Trainingsintensität an. Da ein Grossteil der Spieler nach Abschluss einer langen Saison noch eine Pause erhält und erst ab 31. Mai oder bis spätestens am 3. Juni (gemäss Abstellpflicht der Uefa) einrücken wird, gelte es, diese hochzuhalten. «Wir wollen schon in der ersten Woche bis zu 20 Spieler zusammenhaben, damit wir auch einmal ein Trainingsspielchen machen können», so Yakin.

Wohl 24 Spieler im endgültigen Kader

Die definitive Spielerliste für die Endrunde muss bis am 7. Juni bei der Uefa eingereicht werden. Sie darf maximal 26 Namen umfassen. Nachnominationen aufgrund von Verletzungen sind möglich. Yakin hat allerdings bereits angekündigt, nur mit 24 Akteuren, 21 Feldspielern und 3 Goalies, nach Deutschland reisen zu wollen. Sollte sich keiner der drei gesetzten Goalies Yann Sommer, Gregor Kobel und Yvon Mvogo verletzen, werden Pascal Loretz und Marvin Keller unabhängig von ihren Leistungen im Pre-Camp aussen vor bleiben.

Die Vorbereitung auf die EM beginnt für die Schweiz in 10 Tagen in St. Gallen. Nach Testspielen gegen Estland (4. Juni) und Österreich (8. Juni) reist die Nati am 10. Juni nach Stuttgart ins EM-Camp in Deutschland ab. Am 15. Juni steigt dann das Auftaktspiel gegen Ungarn in Köln.

