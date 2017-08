Aufgepasst auf Andorra: Die Nati und die Krux mit den Kleinen

Am Donnerstag kann, ja muss, die Nati gegen Andorra ihre Siegesserie in der WM-Qualifikation auf 7 Spiele ausbauen. Trotz der Ungeschlagenheit der Schweiz: Partien gegen krasse Aussenseiter waren selten Selbstläufer.

Von Malta bis Luxemburg: Die grössten Nati-Blamagen 2:25 min, vom 12.10.2014

Im Rahmen der WM-Qualifikation scheint die Nati praktisch unschlagbar. Die Zahlen zur eindrücklichen Serie:

In der aktuellen Kampagne hat die Schweiz alle 6 Partien gewonnen.

Kampagnen übergreifend ist sie seit 2008 und 24 Spielen ungeschlagen (19 Siege).

Die letzte Niederlage datiert vom 10. August 2008. Sie ging jedoch in die Geschichte ein: Denn der Gegner war ein Fussball-Zwerg. Und die Nati spielte erst noch zu Hause. Das 1:2 im Letzigrund gegen Luxemburg unter Trainer Ottmar Hitzfeld ist neben dem 0:1-Debakel 1996 in Aserbaidschan bis heute die peinlichste Schweizer Niederlage in einem Ernstkampf überhaupt.

Andorra im Aufwind

Am Donnerstag heisst der Gegner in St. Gallen Andorra. Wenn man bei Luxemburg (ca. 600'000 Einwohner) von einem Fussball-Zwerg spricht, muss man den Pyrenäen-Staat als Fussball-Zwergli bezeichnen (ca. 90'000 Einwohner). In Zahlen ausgedrückt:

Von 141 Spielen in der Verbandsgeschichte wurden nur 5 gewonnen – auf fremden Terrain ist es ein Sieg aus 77 Partien (2:0 im Februar in San Marino).

Von November 2004 bis November 2016 bestritt Andorra 86 sieglose Partien (80 Niederlagen, 6 Remis) in Folge.

Aber: Andorra befindet sich im Aufwind und hat von den letzten 4 Spielen nur eines verloren. Nach dem Test in San Marino gab es in der WM-Quali ein 0:0 gegen die Färöer und ein 1:0 gegen Ungarn. Zuletzt unterlag man Katar 0:1.

Ausrutscher unvorstellbar

Diese Ergebnisse untermauern die jüngsten Fortschritte im andorranischen Fussball. Und dass sich die Schweiz gegen die «Kleinen» fast schon traditionell schwer tut, ist auch kein Geheimnis. Die Fakten dazu:

Mit Ausnahme von San Marino feierte die Nati in den letzten knapp 8 Jahren keinen einzigen klaren Sieg (3 oder mehr Tore Differenz) gegen einen «Kleinen».

Beim Mini-Sieg (2:1) im Hinspiel musste die Schweiz in den Schlussminuten noch zittern.

Will heissen: Die Nati muss sich in St. Gallen durchaus in Acht nehmen, dass sie kein zweites Luxemburg erlebt. Doch ein Stolperer der aktuellen Auswahl in der aktuellen Verfassung bleibt unvorstellbar.

Wie geht die Partie Schweiz - Andorra aus?

Optionen Kantersieg der Nati (mind. 5 Tore Differenz) Die Schweiz siegt klar (3 oder 4 Tore Differenz) Ein knapper Heimsieg (1 oder 2 Tore Differenz) Die Begegnung endet remis Die Nati blamiert sich bis auf die Knochen und verliert.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 25.08.2017, 22:20 Uhr