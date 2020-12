Legende: U21-Nati-Coach Mauro Lustrinelli. Keystone

In Nyon fand am Donnerstagnachmittag die Gruppenauslosung der U21-EM statt. Nach zuletzt 4 verpassten Endrunden ist im kommenden Jahr in Ungarn und Slowenien auch die Schweiz wieder mit dabei. Vom ehemaligen Schweizer Internationalen Philippe Senderos wurde die Nati in Gruppe D gelost, wo sie auf England, Portugal und Kroatien trifft.

Die beiden Titelgewinne der Engländer liegen zwar bereits etwas zurück (1982/1984), an der Endrunde 2009 schafften es die «Three Lions» aber bis in den Final. 2017 wurde England Dritter. Portugal und Kroatien haben den Titel bisher nie gewonnen, wobei ihn Portugal 2015 im Penaltyschiessen gegen Schweden nur hauchdünn verpasste.

Die Gruppen im Überblick A

B

C D Ungarn Slowenien

Russland Portugal Deutschland Spanien Island Kroatien Rumänien Tschechien Frankreich England Niederlande Italien Dänemark Schweiz

Einzigartiger Modus

Die U21-EM im kommenden Jahr geht zweigeteilt über die Bühne: Die Gruppenphase und die K.o.-Runde finden separat statt. Vom 24. bis 31. März werden die Gruppenspiele ausgetragen, wobei sich die Gruppensieger und Gruppenzweiten für die K.o.-Runde qualifizieren. Die SFV-Auswahl wird ihre Gruppenspiele in Slowenien austragen.

Vom 31. Mai bis 6. Juni spielen die verbleibenden 8 Mannschaften in der K.o.-Runde dann um den EM-Titel.