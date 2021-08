Gut 10 Tage, nachdem Vladimir Petkovic seinen Abgang zu Bordeaux offiziell machte, soll ein Nachfolger gefunden sein. Wie nau.ch und diverse andere Medien berichten, wird Murat Yakin zu Beginn der nächsten Woche als neuer Nationaltrainer vorgestellt.

Auf Anfrage von SRF will Adrian Arnold die Gerüchte nicht bestätigen. «Es laufen nach wie vor Gespräche. Unser Ziel ist es, voraussichtlich nächste Woche den neuen Nationaltrainer zu bestimmen und dann auch zu präsentieren», sagt der Kommunikationsverantwortliche des Schweizer Fussballverbands SFV. Ein Vertrag sei nicht unterschrieben worden.

Reichhaltiges Palmarès

Der 46-jährige Yakin ist derzeit beim FC Schaffhausen in der Challenge League engagiert. Er trainierte in der Schweiz auch Thun, Luzern, den FC Basel, die Grasshoppers und Sion in der Super League. Ausserdem arbeitete er ein Jahr in Russland bei Spartak Moskau. Mit dem FCB wurde er zwei Mal Meister, erreichte die Champions League und in der Europa League die Halbfinals.