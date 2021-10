Blick in den Blätterwald

Mit einer überzeugenden Leistung hat die Schweizer Nationalmannschaft am Samstagabend in der WM-Qualifikation einen hochverdienten 2:0-Heimsieg gegen Nordirland gefeiert. In der Sonntagspresse wurde der Auftritt mit Wohlwollen kommentiert. Eine Übersicht:

«Die Nati zementiert gegen die Betonmischer Rang 2», titelt der Blick am Sonntag gewohnt kreativ und spricht damit die ultra-defensive Aufstellung der Nordiren an. Mit den Gästen geht das Blatt hart ins Gericht: «Die Nordiren sind wahre Spielverderber. Erstens igeln sich die Briten mit einer Fünferkette ein. Zweitens entpuppen sie sich als wahre Europameister des Zeitspiels. An Unsportlichkeit kaum mehr zu überbieten.» Der Nati attestiert die Zeitung ein «tolles 2:0», bemängelt aber, dass aus 28 Torschüssen nur 2 Treffer resultierten.

Die NZZ am Sonntag schreibt: «Nach den zwei 0:0 im September gegen Italien und Nordirland haben die Schweizer am Samstagabend in Genf eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch unter dem Nationaltrainer Murat Yakin in der Offensive kreative Lösungen finden können. Wobei die Chancenauswertung erheblich ausbaufähig ist.» Und weiter: «Die Schweizer traten so auf, wie es ihr Captain Xherdan Shaqiri gefordert hatte. Ein ‹positives Chaos in der Offensive› wollten sie anrichten.»

Es scheint sich wirklich etwas zu entwickeln.