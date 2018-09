Die Schweiz beisst sich an England regelmässig die Zähne aus. Alleine in diesem Jahrtausend setzte es bei den bisher 6 Vergleichen 5 Niederlagen (mit einem Torverhältnis von total 2:12) ab. Ein 2:2-Remis am 4. Juni 2011 im ausverkauften Wembley-Stadion ist seit langem das höchste der Gefühle.

Damals erlebte Tranquillo Barnetta eine Sternstunde: Der heute 33-jährige FCSG-Mittelfeldakteur versenkte in der 32. und 35. Minute je einen Freistoss zur 2:0-Führung. Die Nati musste in diesem Rückspiel der EM-Quali später noch den Ausgleich hinnehmen.

Seit 37 Jahren ohne Vollerfolg

Seither brachten die Schweizer gegen die «Three Lions» nicht mal mehr ein Goal zustande – 235 Minuten dauert mittlerweile die Flaute in der Offensive an. Am Dienstag gibt es beim Testspiel in Leicester die nächste Chance, um gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner von der Insel eine Überraschung zu schaffen.

Der letzte Schweizer Sieg gegen England datiert vom 30. Mai 1981 in der WM-Quali, als die Briten mit 2:1 düpiert werden konnten.