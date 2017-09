Die Nati auf der Jagd nach 4 Rekorden

Die Mannschaft von Vladimir Petkovic eilt derzeit von Sieg zu Sieg. 4 neue Rekorde sind in Reichweite.

Die WM-Qualifikation 2018 ist für die Schweiz längst zur Rekord-Kampagne geworden. Auf den 2:0-Heimsieg gegen Europameister Portugal folgten 7 weitere Pflichtspielsiege. Der Rekord war schon mit Sieg Nummer 6 verbessert.

Punkte, Ungeschlagenheit, weisse Weste

In den beiden ausstehenden Spielen gegen Ungarn in Basel (7. Oktober) und in Portugal (10. Oktober) geht es für die Schweiz um die direkte Qualifikation für die WM in Russland – und um einige weitere bemerkenswerte Bestmarken. Es geht zum Beispiel um...

den Schweizer Punkterekord: Nach den 8 Quali-Siegen steht die Schweiz bei 24 Punkten. Seit WM- oder EM-Ausscheidungen nach dem aktuellen Modus gespielt werden (1978), hat die Schweiz erst einmal so viele Punkte geholt. Das war unter Ottmar Hitzfeld auf dem Weg an die WM 2014 in Brasilien, als am Ende mit 7 Siegen und 3 Unentschieden 24 Punkte zu Buche standen. Bereits mit einem Remis gegen Ungarn wäre die neue Bestmarke gesetzt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 3.9.2017, 20 Uhr