Die SRF-User fordern: Zuber und Frei in die Startelf

Vor dem Spiel gegen Portugal hat Nati-Coach Vladimir Petkovic die personelle Qual der Wahl. Die SRF-User sprechen sich für die Torschützen der Ungarn-Partie aus.

Zuber und Frei treffen gegen Ungarn 4:23 min, aus sportaktuell vom 7.10.2017

Wie gegen Ungarn mit Fabian Frei und Steven Zuber? Oder doch das geschonte, bewährte Duo Blerim Dzemaili/Admir Mehmedi? Denkbar wäre auch ein Mix.

Die befragten SRF-User folgten überwiegend dem Credo «Never change a winning team!» 46% wollen Zuber und Frei auch in der Finalissima von Beginn an sehen. Nur 9% raten Vladimir Petkovic an, beide auf die Bank zu setzen.

Sollen Frei und Zuber spielen?

Ja 45 %

Nein 8 %

Nur Zuber 27 %

Nur Frei 18 %

4658 Stimmen wurden abgegeben

Alain Sutter erwartet, dass Trainer Vladmir Petkovic auf seine bewährten Kräfte zurückgreifen wird. Mehmedi und Dzemaili würden wieder in der Startelf stehen. Die User stossen ins selbe Horn: 42% nehmen an, dass die beiden– entgegen den User-Präferenzen – ins Team zurückkehren.

Wird Petkovic auf Mehmedi und Dzemaili setzen?

Ja 41 %

Nein 17 %

Nur auf Dzemaili 25 %

Nur auf Mehmedi 15 %

3997 Stimmen wurden abgegeben

Sutter: «Petkovic steht zu seinen Stammkräften» 0:24 min, vom 9.10.2017

Geht es um Remo Freuler, gehen zwei Drittel der Abstimmenden mit Sutter und Ruefer einig: Der Atalanta-Söldner hat in den Länderspielen gute Leistungen gezeigt und wird auch in Lissabon neben Xhaka im Mittelfeld spielen.

Wird Freuler neben Xhaka spielen?

Ja 66 %

Nein 33 %

3446 Stimmen wurden abgegeben