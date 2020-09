Am Sonntagabend ab 20:45 Uhr gilt es in der Nations League für die Schweiz und Deutschland ernst. In der Partie im St. Jakob-Park stehen beide Mannschaften unter Zugzwang (SRF überträgt ab 20:00 Uhr live).

Wir haben zur Einstimmung auf die 52. Affiche Schweiz - Deutschland 3 Storys herausgepickt:

Als das Trainer-Duell noch ein Spieler-Duell war

Vladimir Petkovic und Joachim Löw sind beides gestandene Trainer-Grössen. Petkovic (57) betreut die Nati seit 6 Jahren, Weltmeister-Coach Löw (60) ist gar seit 14 Jahren für die DFB-Elf verantwortlich. Trotzdem kommt es in Basel erstmals zum Trainer-Duell Petkovic vs. Löw.

Was viele nicht wissen: Als Spieler standen sich die beiden Trainer in den 1990er-Jahren einige Male in den unteren Schweizer Ligen gegenüber. Wie zum Beispiel in der Auf-/Abstiegsrunde 1991/92, als Petkovic mit Chur und Löw mit Schaffhausen um die Promotion in die NLA kämpften. Den Aufstieg verpassten zwar beide, doch Löw erzielte in den Partien gegen Petkovic jeweils einen Treffer.

Legende: So sah es vor knapp 30 Jahren aus Joachim Löw (rechts) 1991 in einem Spiel mit Schaffhausen (gegen Old Boys Basel). Keystone

Man kennt sich

Im Team der Schweizer stehen nicht weniger als 10 aktuelle Bundesliga-Profis – bloss einer weniger als in der DFB-Elf. So sind am Sonntag diverse Klub-interne Duelle möglich.

Gleich 6 Akteure von Borussia Mönchengladbach stehen in den beiden Kadern. Die Schweiz stellt mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang und Breel Embolo ein Quartett; bei den Deutschen ist ein Duo am Start (Matthias Ginter und Florian Neuhaus). Vom BVB wurde ein Quartett für dieses Spiel abgestellt (Manuel Akanji; Nico Schulz, Julian Brandt, Emre Can).

Nati-Captain Granit Xhaka dürfte auf Keeper Bernd Leno treffen (beide Arsenal). Und dann kommt es vielleicht sogar zum direkten Vergleich zweier Benfica-Stürmer. Der Schweizer Haris Seferovic spielt schon seit 2017 in Lissabon. Deutschlands Youngster Luca Waldschmidt wechselte erst Mitte August von Freiburg nach Portugal.

Deutschland und der Nations-League-Fluch

Die Schweiz hat seit der erfolgreichen Gruppenphase im Herbst 2018 ihre letzten 3 Partien in der Nations League allesamt verloren (im Finalturnier 2019 gegen Portugal sowie England und zuletzt gegen die Ukraine).

Deutschland ist in der Nations League sogar noch gänzlich ohne Sieg. Nach je zwei Remis und Niederlagen in der 2018/19er-Kampagne resultierte am Donnerstag auch gegen Spanien nur ein Unentschieden. Ob die Löw-Equipe ausgerechnet gegen die Nati den 1. Sieg einfährt?