«Eine schockierende Entscheidung»

Ein umstrittener Elfmeterentscheid hat das Barrage-Hinspiel geprägt. In Nordirland ist man alles andere als einverstanden.

Rodriguez nimmt Penalty-Geschenk an 0:31 min, vom 9.11.2017

In der 57. Minute wendet sich Corry Evans nach einem Schuss von Xherdan Shaqiri ab und wird dabei zwischen Oberarm und Schulter getroffen. Schiedsrichter Ovidiu Hategan zögert keine Sekunde und zeigt auf den Elfmeterpunkt. Ricardo Rodriguez lässt sich nicht zweimal bitten und markiert den entscheidenden Treffer.

« Wie kann der Schiedsrichter diesen Penalty geben? » Michael O'Neill

Im nordirischen Lager ist der Ärger anschliessend riesig. «Wie kann der Schiedsrichter diesen Penalty geben? Jeder dachte, er hätte Abseits gepfiffen. Und wie kann man hier Gelb zeigen?», tobte Coach Michael O'Neill.

Ungläubige Reaktionen in den Medien

Auch in den nordirischen Medien war der Elfmeter das vorherrschende Thema. «Nach einer schockierenden Entscheidung des rumänischen Schiedsrichters steht Nordirland vor einem riesigen Berg, will es erstmals seit 1986 eine WM-Endrunde erreichen», schreibt etwa The Sun.

Im Schweizer Lager wurde der Entscheid wie folgt kommentiert:

Granit Xhaka : «Beim Penalty hatten wir ein bisschen Glück, aber das nehmen wir mit.»

: «Beim Penalty hatten wir ein bisschen Glück, aber das nehmen wir mit.» Vladimir Petkovic: «Für mich stellt sich die Frage, ob er den Ball mit dem Oberarm berührt hat. Es ist ein harter Entscheid, aber wir haben uns den Sieg verdient.»

Zwei weitere Strafraumszenen

Das vermeintliche Handspiel von Evans war nicht die einzige strittige Strafraumszene. So hätte Rodriguez' Aktion in der 82. Minute durchaus einen Penalty nach sich ziehen können. Nur drei Minuten später wurden dann jedoch Fabian Schär und Manuel Akanji (wohl) regelwidrig zurückgehalten.

Handspiel oder nicht? Rodriguez im Fokus Schär und Akanji werden zurückgehalten Petkovic: «Der Penalty war ein bisschen hart» Handspiel oder nicht? Rodriguez im Fokus 0:27 min, vom 9.11.2017

Schär und Akanji werden zurückgehalten 0:34 min, vom 9.11.2017

Petkovic: «Der Penalty war ein bisschen hart» 0:56 min, vom 9.11.2017

