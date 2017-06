Färöer-Trip: Kommt's ohne Frei zu Turbulenzen?

Am Freitag tritt die Schweiz zum 3. Mal nach 2001 und 2005 auf den Färöern an. Die Anreise zum Inselstaat im Nordatlantik gestaltete sich mitunter auch schon abenteuerlich.

Peter Schnyder über die abenteuerlichen Reisen nach Färöer

Ausser Alex Frei dürften die wenigsten Schweizer Fussballer positive Erinnerungen mit den Färöer-Inseln verbinden. Gleich zweimal rettete der Nati-Rekordtorschütze mit seinen Treffern die SFV-Auswahl vor einer Blamage.

2001 erzielte der Angreifer in der 81. Minute den erlösenden 1:0-Siegtreffer. Dennoch blieb die Schweiz in der WM-Quali zur Endrunde 2002 in Südkorea und Japan am Ende auf der Strecke.

2005 brachte ein später Doppelpack (73./86.) Freis beim 3:1-Sieg doch noch die budgetierten 3 Punkte auf dem Weg an die WM in Deutschland.

Beim ersten Gastspiel entpuppte sich die Anreise als ziemlich beschwerlich. Zwischenlandung in Dänemark, Pilotenwechsel, Weiterflug nach Färöer, Fahrt mit der Fähre und erst dann kam der Tross in der Hauptstad Torshavn an.

Beim zweiten Auswärtsauftritt gab es immerhin einen Direktflug und auf der Insel einen Tunnel, der die Fährenfahrt überflüssig machte. Warum es dem einen oder anderen Journalisten dennoch recht übel wurde, erfahren Sie im Video oben.

Wer holt nun die Kohlen aus dem Feuer?

Am Mittwochnachmittag um 15:45 Uhr steht nun also der 3. Trip der Schweizer nach Färöer auf dem Programm. Die Nati fliegt ab Bern-Belpmoos direkt. Und hofft darauf, dass auch andere Spieler als Alex Frei auf den Färöern die Kohlen aus dem Feuer holen können.

