In der Nations League 2020/2021 wird die Schweiz einer der Gruppenköpfe der Liga A sein.

Die Schweiz bei der Auslosung der Nations League in Topf 1

Mehr aus dieser Rubrik

Zusammen mit der Schweiz wurden auch Portugal, die Niederlande und England gesetzt. Die 4 Gruppensieger der ersten Austragung der Nations League werden bei der Auslosung am 3. März in Amsterdam aus dem Topf 1 gezogen. Einer der Gegner der Schweiz in der Vierergruppe wird Frankreich, Italien, Spanien oder Belgien heissen, die alle im Topf 2 sind.

Deutschland wurde wie alle anderen in die B-Liga abgestiegenen Mannschaften im Topf 4 eingeteilt. Jene Teams profitierten von der Aufstockung der Liga A auf 16 Teilnehmer.

«Nur» 2 WM-Tickets zu vergeben

Wie bereits auf die EM-Quali wird die Nations League auch auf die WM-Quali Einfluss haben, wenn auch einen geringeren. 2 Teams aus der Nations League bekommen die Chance, sich über die Playoffs für die WM 2022 zu qualifizieren.

Nach dem bekannten Muster wird zunächst die WM-Quali mit 10 Gruppen gespielt. Die Gruppensieger sind sicher an der Endrunde in Katar dabei. Die 10 Gruppenzweiten spielen anschliessend zusammen mit den besten 2 bis dahin noch nicht qualifizierten Gruppensiegern der Nations League um 3 weitere WM-Tickets.