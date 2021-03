Keine Konsequenzen für Tor-Defekt

Der verzögerte Spielbeginn der Partie der WM-Qualifikation zwischen der Schweiz und Litauen hat für den Schweizer Fussballverband keine Konsequenzen. Da der Grund, warum es zum Defekt an einem Tor kam, nicht eruiert werden konnte, sah die Fifa von einer Strafe gegen den SFV ab. Das Spiel am Sonntag in St. Gallen hatte mit gut einer Viertelstunde Verspätung begonnen. Ein Tor musste ausgetauscht werden, weil die Höhe nicht korrekt war.