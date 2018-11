Am Sonntag trifft die Schweiz auf Belgien. Das Ziel muss ein versöhnlicher Jahresabschluss sein, fordert Keeper Sommer.

Die 4 Mönchengladbacher in der Schweizer Nati, Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang und Denis Zakaria, wissen zumindest in einem Fall genau, was gegen Belgien auf sie zukommen wird. Im Kader der «Roten Teufel» steht nämlich «Fohlen»-Teamkollege Thorgen Hazard, der Bruder von Chelsea-Star Eden Hazard.

Wir wissen, was auf uns zukommt.

«Eine riesige Challenge» erwartet deshalb Sommer am Sonntag. Man kann davon ausgehen, dass sich der Nati-Keeper und seine Defensive gegen Belgien nicht über mangelnde Arbeit beklagen kann.

Denn nebst den Hazard-Brüdern dürften es die Schweizer auch mit Sturmtank Romelu Lukaku, Knipser Michy Batshuayi oder Flügelflitzer Dries Mertens zu tun kriegen.

«Wir wissen, was auf uns zukommt. Da müssen wir versuchen, dagegenzuhalten», sagt Elvedi. «Belgien ist im Moment eines der besten Teams der Welt», pflichtet ihm Sommer bei. «Doch auch wir haben Qualität. Wir müssen trotzdem versuchen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen.»

Belgien wird das letzte Länderspiel der Schweiz in diesem Jahr sein. «Es ist super, das Jahr mit einer solchen Partie abschliessen zu können. Das ist auch für die Fans toll, dass es noch um etwas geht», sagt Sommer. Ehrenvoll auszuscheiden ist sowieso keine Option für den Keeper, denn: «Wir haben Ziele in der Nations League.»

Gladbacher Hoch als Vorteil für die Nati?

Vielleicht gereicht es der Schweiz zum Vorteil, dass gerade die Spieler von Gladbach im Hoch sind. Die Borussia liegt nach 11 Spieltagen auf Platz 2 und ist damit erster Verfolger von Leader Dortmund.

Gründe für den Höhenflug gebe es diverse, doch in erste Linie liege es daran, dass man in dieser Saison von der Verletzungshexe verschont geblieben sei, glauben Elvedi und Sommer.

Klubfussball interessiert die beiden aber frühestens am Montag wieder, erst gilt der Fokus ganz den Belgiern. Und dort kann ja auch Gegner Thorgen Hazard vom Formhoch aus Mönchengladbach profitieren.

