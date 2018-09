Zum Auftakt des zehntägigen Nati-Zusammenzugs in Feusisberg hat sich Peter Gilliéron in einem persönlichen Gespräch an die Auswahl von Trainer Vladimir Petkovic gewandt. Der SFV-Präsident wollte damit nach den turbulenten Wochen seit dem WM-Aus allfällige Dissonanzen beseitigen.

«Für mich war wichtig, ein Bild wiederzugeben, das von uns stammt, das aus erster Hand kommt», so Gilliéron bei der Medienorientierung nach dem Austausch mit der Mannschaft.

Eine Entschuldigung und der Blick nach vorne

Im Vorfeld des Nati-Camps hatten diverse Leistungsträger auf ein klärendes Gespräch mit der Verbansspitze gepocht. Insbesondere die Äusserungen des mittlerweile zurückgetretenen Generalsekretärs Alex Miescher in der Doppelbürger-Affäre gaben Anlass zu Missmut. Gilliéron stellte klar:

Ich habe mich bei den Spielern für das Interview (von Alex Miescher) entschuldigt und die Verantwortung dafür übernommen.

Nun sei es wichtig, sich wieder auf die sportlichen Ziele zu fokussieren, so Gilliéron weiter. Im Rahmen des Zusammenzugs bestreitet die Nati ihr erstes Spiel in der neu konzipierten Nations League. Am kommenden Samstag empfängt man in St. Gallen WM-Teilnehmer Island. 3 Tage später steht in Leicester das Testspiel gegen England auf dem Programm.

Die ideale Gelegenheit also, die Wogen auch auf dem Platz zu glätten. «Eine gute Nations League zu spielen, ist elementar. Dann könnten verschiedene Fragen eventuell besser gelöst werden.»

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 03.09.2018, 18:45 Uhr