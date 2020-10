Am Mittwochabend sei der Schweizerische Fussballverband SFV über das positive Testresultat von Manuel Akanji informiert worden, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Verteidiger befinde sich präventiv in Isolation und zeige laut dem Verband keine Symptome.

Bezüglich des Testspiels gegen Vizeweltmeister Kroatien kam sogleich die Entwarnung: Nach umgehender Abklärung mit der kantonalen Gesundheitsbehörde St. Gallen könne das Testspiel im kybunpark wie geplant stattfinden.

Nicht bei Shaqiri angesteckt

Nach Xherdan Shaqiri ist dies bereits der zweite positive Test im Nationalteam. Die Ansteckung könne allerdings nicht über den Liverpool-Angreifer erfolgt sein. So sei Shaqiris positives Testergebnis wohl auf eine frühere Infektion zurückzuführen und er deshalb nicht infektiös, wie der SFV weiter mitteilt.

Welchen Einfluss die Infektion Akanjis auf den weiteren Verlauf des Nati-Zusammenzugs mit den Auswärtsspielen der Nations League gegen Spanien (am Samstag) und Deutschland (am Dienstag) hat, ist in Abklärung. Am Donnerstag will der Verband weiter informieren.