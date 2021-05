In EM-Form präsentierte sich die Nati im Testspiel gegen die USA noch nicht. Doch das hatte seine Gründe, wie diverse Spieler und Trainer Vladimir Petkovic im Interview nach der Partie verrieten.

Yann Sommer:

«Wir haben eine komplizierte erste Halbzeit erlebt. Amerika ist in der Vorbereitung ein paar Tage weiter als wir, sie waren spritziger. Wir sind noch in einem Vorbereitungsprozess. Der Sieg ist am Ende wichtig, wir haben eine gute 2. Halbzeit gespielt. Es soll keine Ausrede sein, aber wir haben sehr intensive Tage hinter uns. Aber es ist klar, die Körpersprache in der 1. Hälfte war noch nicht das, was wir uns vorstellen.»

Silvan Widmer:

«Heute war ein wichtiger Test, das Hauptaugenmerk liegt aber natürlich auf der EM. Einen Teil der Leistung kann man sicher auf das Training zurückführen, wir müssen uns aber auch an der eigenen Nase nehmen. Was wir gezeigt haben, ist nicht das, was wir von uns selber erwarten.»

Fabian Schär:

«Wir wissen, dass bis zum ersten EM-Spiel noch viel zu tun ist. Wir waren nicht ganz so frisch, wie wir es normalerweise sind. Wir haben deshalb sicher nicht unser bestes Spiel gezeigt. Aber es war ein guter Test und wir haben gewonnen.»

Vladimir Petkovic: