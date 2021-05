Zum Kern der Nati gehört Christian Fassnacht nicht. 6 Länderspiel-Einsätze mit insgesamt 241 Spielminuten hat der YB-Akteur seit seinem Debüt 2018 bestritten. Um einen Platz in Vladimir Petkovics 26-Mann-Kader für die EURO muss er kämpfen.

Dieser Ungewissheit tritt der gebürtige Thalwiler, der im Klub ein Führungsspieler ist, locker entgegen – zumindest am Medientermin vom Freitag. «Ich habe hier eine komplett andere Rolle inne als bei YB. Dem muss ich mich fügen. Es ist auch lehrreich.»

Er sei bereits glücklich, für das Precamp aufgeboten worden zu sein. «Jetzt muss ich Vollgas geben, abrufen, was ich bei YB kann, und mich in die Mannschaft einfügen. Ich nehme es Schritt für Schritt.»

«Es geht zur Sache»

Den Start ins Trainingslager bezeichnet Fassnacht als gelungen. «Es macht Spass», so der 27-Jährige, der in der abgelaufenen Saison 15 Tore erzielt hat, so viele wie nie seit seiner Zeit in der Promotion und Challenge League 2014/15. Man arbeite auch neben dem Platz an der Physis. «Es sind abwechslungsreiche Trainings, und es geht zur Sache.»

Dass es in der Nati derzeit gleich sieben ehemalige oder aktuelle YB-Spieler hat, sorgt laut Fassnacht für eine Verbindung. «Zwar habe ich nicht mit allen zusammengespielt, aber es ist schön, sich in der Nati zu treffen und über YB-Zeiten zu sprechen.»

Das meint Fassnacht zu...

... seiner YB-Saison: «Zuletzt lief es mir und dem Team gut. Für mich ist es umso schöner, wenn die Bälle einfach reinfliegen. Mit diesem guten Gefühl bin ich ins Precamp gereist.»

... den Corona-Schutzmassnahmen: «Die Massnahmen sind schon speziell, aber sie sind gut umgesetzt, so dass wir uns auf den Fussball konzentrieren können. Wir werden alle drei, vier Tage getestet, sind aber trotzdem vorsichtig.»

... allfälligen Störungen durch Transfergerüchte: «Dafür haben wir Berater. Ich gehe ganz normal ins Training. Informiert würde ich erst, wenn etwas konkret würde. Wenn man sich zu stark in so etwas hineinsteigert, verkrampft man sich. Und aus zehn Vereinen werde ich sowieso nicht auswählen können.»

Hier hören Sie, ob Fassnacht Playstation spielt, ob er ein musikalisches Ritual vor dem Spiel hat und ob er als Kind Panini gesammelt hat: