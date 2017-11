Nati in Belfast gelandet

Heute, 21:13 Uhr

Nach einem ruhigen Flug ist die Nati in Belfast gelandet. Dort steht am Donnerstag das Hinspiel in der WM-Barrage gegen Nordirland auf dem Programm.

Die Nati ist in Belfast gelandet 0:38 min, vom 7.11.2017 Der Flug nach Belfast war am Dienstagabend der einzige Programmpunkt für die Schweizer Nationalmannschaft. Nach einem Nachtessen ist Bettruhe angesagt, denn schon am Mittwoch bestreitet die Schweiz ihr Abschlusstraining im Windsor Park. Am Donnerstag gilt es dann ernst für das Team von Vladimir Petkovic. Das Hinspiel in der WM-Barrage können Sie ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen.

stul/fel