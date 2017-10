Nati-Showdowns: 4 Hoch-Zeiten und ein Barrage-Fall

Am Dienstag kommt es für die Nati gegen Portugal zum grossen Showdown in Lissabon. Mit Entscheidungsspielen haben die Schweizer mehrheitlich gute Erfahrungen gemacht. Wir blicken zurück.

Die Nati und die Geschichte ihrer Entscheidungsspiele 3:06 min, vom 9.10.2017

Sechs «Finalspiele» bestritt die Schweiz seit 1990. Viermal qualifizierte sie sich in der Folge für die entsprechende Endrunde. Einmal verpasste sie das Turnier, einmal musste sie in die Barrage. Hier die Übersicht:

1991: Rumänien - Schweiz 1:0, EM-Endrunde in Schweden verpasst

Mit einem Sieg wäre die Schweiz in den hohen Norden gefahren. So aber mussten die Eidgenossen Schottland um einen mikrigen Punkt den Vortritt lassen. Dorin Mateut schoss das einzige Tor der Rumänen in der 71. Minute.

1993: Schweiz - Estland 4:0, erfolgreiche Qualifikation für die WM in den USA

Ein Sieg mit 3 Toren Unterschied war gefordert, um sich mindestens Platz 2 in der Gruppe und das Ticket nach Amerika zu sichern. Diese Vorgabe erfüllten die Schweizer schon zur Pause. So hatte die 28 Jahre andauernde Durststrecke ein Ende: Die Schweiz mit Trainer Roy Hodgson fuhr erstmals wieder an eine Endrunde.

1995: Schweiz - Ungarn 3:0, erfolgreiche Qualifikation für die EM in England

Es hätte wohl auch Platz 2 zur Teilnahme an der Endrunde gereicht, doch weil Schweden (2:2 gegen die Türkei) der Schweiz Schützenhilfe leistete, qualifizierte sich die SFV-Auswahl als Gruppensieger für das Turnier in England.

2003: Schweiz - Irland 2:0, erfolgreiche Qualifikation für die EM in Portugal

3 Endrunden hatte die Schweiz in Folge verpasst, ehe sich wieder eine Gelegenheit bot. Und das Team von Köbi Kuhn ergriff sie: Ein Sieg im abschliessenden Gruppenspiel reichte, um Russland um einen Punkt auf Distanz zu halten. Hakan Yakin, um dessen Einsatz bis zuletzt gezittert worden war, eröffnete das Skore schon nach 6 Minuten. Alex Frei doppelte nach einer Stunde nach, die Schweiz fuhr nach Portugal.

2005: Irland - Schweiz 0:0, Qualifikation für die WM in Deutschland über die Barrage

Einen Sieg und etwas Schützenhilfe hätte die Schweiz für die direkte Qualifikation gebraucht. Doch im Nachhinein war auch dieser eine Punkt Gold wert, reichte er doch für Platz 2 (punktgleich mit Israel und 1 Zähler vor Irland). Der Rest ist Geschichte, via Barrage gegen die Türkei reichte es doch noch für ein WM-Ticket.

2009: Schweiz - Israel 0:0, erfolgreiche Qualifikation für die WM in Südafrika

Erst die Blamage beim 1:2 gegen Luxemburg, dann die Kurskorrektur mit 2 Siegen gegen Griechenland: Das Team von Ottmar Hitzfeld erlebte die ganze Bandbreite der Gefühle in dieser Kampagne. Am Ende reichte eine biedere Nullnummer gegen Israel, um sich mit einem Punkt Vorsprung vor den Griechen den Gruppensieg zu sichern.

Die Schweiz hat also grundsätzlich gute Erfahrungen mit Showdowns gemacht. Nur bitter, dass es jeweils nur dann zur direkten Endrunden-Teilnahme gereicht hat, wenn die Schweiz das Entscheidungsspiel zuhause bestreiten konnte.

Schafft die Schweiz die direkte WM-Qualifikation für Russland?

Optionen Ja, mit einem Sieg in Portugal. Ja, aber nur mit einem Remis. Nein, es reicht nicht.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 07.10.2017, 20:10 Uhr.