Kurz ist die Vorbereitungszeit der Schweizer Nationalmannschaft, sehr kurz sogar. Am Montag trafen sich die Spieler in Zürich zum Zusammenzug um tags darauf nach Dublin zu fliegen. In der irischen Hauptstadt bleibt der Nati gerade einmal ein offizielles Training, um sich auf das wichtige EM-Quali-Spiel gegen Irland vorzubereiten.

Granit Xhaka meint am Vortag der Partie: «Es ist das erste Mal, dass wir eine solch kurze Vorbereitung haben. Normalerweise hat man vier bis fünf Tage zur Verfügung. Das ist eine neue Erfahrung für uns.» Auch Nati-Trainer Vladimir Petkovic muss gestehen: «Ich war überrascht, wie kurz die Vorbereitungszeit ist.»

Es ist für alle Mannschaften gleich.

Etwas anders sieht es Fabian Schär: «Es ist für alle Mannschaften gleich. Irland hat ebenfalls nur wenig Zeit, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Das kann keine Ausrede sein und ist überhaupt kein Problem.»

Auf den ersten Blick sieht die Tabelle für die Schweiz unfreundlich aus: 1. Irland, 10 Punkte. 3. Schweiz, 4 Punkte. Auf den zweiten Blick jedoch präsentiert sich die Situation besser: Irland, 4 Spiele. Schweiz, 2 Spiele. Die Differenz in der Rangliste liegt in den beiden Spielen gegen Gibraltar, welche Irland im Frühjahr gewonnen hat. Die Schweiz spielt am Sonntag erstmals gegen den krassen Aussenseiter.

Kämpferische Leistung nötig

Um sich nicht in eine unangenehme Situation zu manövrieren, wollen die Schweizer den Sieg in Dublin unbedingt. Die Protagonisten wissen aber um die Schwierigkeit der Aufgabe. «Die Iren sind sehr gut drauf, spielen speziell zu Hause mit viel Selbstvertrauen. Es wird ein sehr schwieriges Spiel für uns, das vor allem über den Kampf entschieden wird», analysiert Schär.

Ähnlich klingt es bei Xhaka: «Wir treffen auf eine physisch starke Mannschaft. Wir müssen den Kampf annehmen und versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Dann bin ich überzeugt, dass wir drei Punkte in die Schweiz nehmen werden.»

Die möglichen Aufstellungen:

Irland: Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Stevens; Robinson, Hendrick, Whelan, Hourihane, McClean; McGoldrick.

Schweiz: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Xhaka; Mbabu, Zakaria, Freuler, Rodriguez; Embolo; Seferovic.

