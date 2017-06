Nati wahrt weisse Weste

Die Schweizer Nationalmannschaft ist in der WM-Qualifikation weiter auf Kurs. Das Petkovic-Team gewann auf den Färöern dank Toren Xhakas und Shaqiris mit 2:0.

Matchbericht Färöer-Schweiz

Live-Highlights Färöer-Schweiz 3:29 min, vom 9.6.2017

Die Schweizer Tore auf den Färöern 1:06 min, vom 9.6.2017

Xhaka trifft aus 16 Metern

Shaqiri erhöht nach der Pause

Akanji verpasst einen Torerfolg beim Debüt knapp

Die Nati feiert im Quali-Spiel den 6. Sieg

Charaktertest bestanden: Die Schweiz hat das heikle Auswärtsspiel auf den Färöern gewonnen. In Gefahr, die Partie gegen spielerisch beschränkte, aber defensiv hartnäckige Färinger zu verlieren, geriet die Nati zwar nie. In der Startphase musste aber noch die Abstimmung gesucht werden.

Dzemaili als starker Vorbereiter

Die Lücken durch die rustikale Abwehr des Heimteams fanden Granit Xhaka (nach einem Dribbling durchs Zentrum/36. Minute) sowie der vom starken Blerim Dzemaili steil lancierte Xherdan Shaqiri (59.). Daneben hatten Dzemaili selbst (70.), «Joker» Steven Zuber (86.), Stephan Lichtsteiner (91.) und Debütant Manuel Akanj (auf die Latte/30.) gute Torgelegenheiten.

Akanji: Beim Debüt fast ein Tor

Gutes Debüt für Akanji

Der Innenverteidiger des FC Basel war von Nati-Coach Vladimir Petkovic in die Startelf berufen worden und erfreute auch mit offensiven Aktionen. Die Aussenverteidiger, François Moubandje noch mehr als Captain Lichtsteiner, schalteten sich ebenfalls in die Offensivbemühungen ein.

Keeper Yann Sommer verbrachte einen geruhsamen Abend. Echte Torgefahr kreierten die Färöer nicht.

So geht es weiter

Mit dem 6. Sieg im 6. Quali-Spiel und dem 7. Sieg in Folge wahrte die Schweiz ihren 3-Punkte-Vorsprung in der Gruppe B auf Portugal (3:0 in Lettland). Ende August empfängt die Nati Andorra, ehe am 3. September das Gastspiel in Lettland ansteht. Verlaufen alle Spiele nach Papierform, kommt es am 10. Oktober zum «Finale» zwischen Portugal und der Schweiz um die direkte WM-Qualifikation.

