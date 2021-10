Breel Embolo und sein Trainer Murat Yakin schauen dem kommenden Auswärtsspiel optimistisch entgegen und wollen trotz dreier Absenzen an der Offensiv-Strategie festhalten.

Nati zu Gast in Vilnius

Einer, der beim 2:0-Sieg über Nordirland für positive Schlagzeilen gesorgt hatte, war Breel Embolo. Dem Stürmer von Borussia Mönchengladbach gelang zwar kein Tor, doch er glänzte mit 2 Assists. Dies ausgerechnet bei seiner Rückkehr ins Team, nachdem er sich an der EM verletzt hatte.

Embolos «selbstverschuldete Verletzungen»

«Ich habe die Pause genutzt, um heranzukommen und nun der Mannschaft helfen zu können.» Auch Trainer Murat Yakin gönnte seinem Schützling das jüngste Erfolgserlebnis und sprach dessen lange Verletzungshistorie an. «Breel war manchmal zu eifrig und aggressiv auf dem Platz.» Umso schöner, habe sich der mannschaftsdienliche Stürmer wieder zurückkämpfen können, ergänzte der 47-Jährige.

03:13 Video Yakin: «Wir brauchen einen Embolo in dieser Verfassung» Aus Sport-Clip vom 11.10.2021. abspielen

Nicht zu gross gewichten wollte der Schweizer Fussballverband hingegen den Vorfall mit Xherdan Shaqiri. Diesem hatte nach dem Spiel in Genf ein Zuschauer eine Jacke des UCK umgehangen, einer paramilitärischen Organisation, die für die Unabhängigkeit des Kosovos kämpfte. «Er ist ein erfahrener Spieler, der weiss, wie er sich verhalten muss», so SFV-Medienchef Adrian Arnold.

3 Wechsel in der Startelf

Gegenüber dem Auftritt gegen Nordirland wird Yakin in Vilnius auf 3 Positionen umstellen müssen: «Von der Offensiv-Strategie werden wir trotz der Absenzen von Manuel Akanji, Kevin Mbabu und Denis Zakaria nicht abweichen.»

Mögliche Schweizer Aufstellung Box aufklappen Box zuklappen Sommer; Widmer, Schär, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Sow; Fassnacht, Shaqiri, Zuber; Embolo.

Während Zakaria aufgrund einer Gelbsperre fehlt, seien Mbabu und Akanji weiter angeschlagen. Für den BVB-Verteidiger wird Nico Elvedi in die Innenverteidigung rücken: «Er ist clever genug und weiss, wie er verteidigen muss», spricht sich Yakin für Elvedi aus.

Wir wollen das Spiel gewinnen. Das ist das Einzige, was zählt.

Lockere Stimmung und ein neues System

Die Schweizer zeigten sich sichtlich gelöst vor dem morgigen Auftritt in Litauen. Auf die Frage eines litauischen Journalisten, was sich seit dem letzten Aufeinandertreffen Ende März verändert hätte, meinte Embolo trocken: «Der Trainer.» Im Gegensatz zu Yakin war er beim 1:0-Sieg in St. Gallen mit dabei und steuerte den Assist zum frühen Siegtreffer bei.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Auswärtsspiel der Schweizer Nati gegen Litauen am Dienstagabend ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Noch während der Stürmer – der gegen Litauen zum 50. Einsatz im Nati-Dress kommen dürfte – nach einer ernstgemeinten Replik suchte, übernahm Yakin wieder. Dieser sah im Spielsystem die grösste Veränderung. Und fügte lachend an: «Wir spielen jetzt viel offensiver.»

01:23 Video Yakin: «Wir spielen jetzt viel offensiver» Aus Sport-Clip vom 11.10.2021. abspielen