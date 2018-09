Vor dem Auftakt in der Nations League gegen Island am Samstag stehen rund um die Nati 4 Aspekte besonders im Fokus.

Während und nach der WM herrschte um die Nati wegen Doppelalder-Affäre und Behrami-Rücktritt das grosse Chaos. In Feusisberg kam es am Dienstag nun zur Aussprache. Am Samstag erfolgt in St. Gallen mit dem Spiel der Nations League gegen Island der Start zu einer neuen Kampagne. Folgende Punkte stehen aktuell im Fokus:

Der Umbruch: Nach der WM sorgte Vladimir Petkovic mit seiner Ankündigung, einen Umbruch einleiten zu wollen, für Furore. Valon Behrami trat daraufhin gar aus der Nati zurück, auch Gelson Fernandes spielt nicht mehr für die Schweiz. Im ersten Aufgebot nach der WM figurieren mit Kevin Mbabu und Albian Ajeti zwei Neulinge. Man darf gespannt sein, wie Petkovics Aufstellung am Samstag aussehen wird.

Baut Petkovic schon gegen Island das Team um? Ja, die Aufstellung gegen Island wird mit derjenigen der WM wenig gemein haben. Ja, die Aufstellung gegen Island wird mit derjenigen der WM wenig gemein haben. % Nein, Petkovic setzt trotz Umbruch-Ankündigung weiter auf die bewährten Kräfte. Nein, Petkovic setzt trotz Umbruch-Ankündigung weiter auf die bewährten Kräfte. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Der Dzemaili-Ersatz: Der kleine Umbruch hatte zur Folge, dass Petkovic auf einige Spieler verzichtet, die noch bei der WM dabei waren. Unter anderen fand Blerim Dzemaili keinen Platz im Aufgebot, obwohl der Bologna-Spieler fit ist. An der Endrunde war Dzemaili auf der 10er-Position gesetzt. Nun muss Petkovic hier eine andere Lösung finden.

Wer ersetzt Dzemaili auf der 10? Xherdan Shaqiri rückt ins Zentrum. Xherdan Shaqiri rückt ins Zentrum. % Remo Freuler spielt auf Dzemailis angestammter Position. Remo Freuler spielt auf Dzemailis angestammter Position. % Petkovic setzt auf eine andere Lösung. Petkovic setzt auf eine andere Lösung. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Der Behrami-Nachfolger: Nachdem Petkovic ihm mitgeteilt hatte, dass er in den anstehenden Spielen auf andere Spieler setzen wird, erklärte Behrami seine Nati-Karriere für beendet. Somit ist nun der Platz im defensiven Mittelfeld neben Granit Xhaka frei. Wahrscheinlichster Nachfolger Behramis ist Denis Zakaria. Der 21-Jährige war zuletzt bei Mönchengladbach aber nicht mehr erste Wahl.

Ist Zakaria der Richtige für die Behrami-Nachfolge? Ja, der 21-Jährige ist die beste Lösung. Ja, der 21-Jährige ist die beste Lösung. % Nein, ich sehe eher Djibril Sow auf dieser Position. Nein, ich sehe eher Djibril Sow auf dieser Position. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Das Captain-Amt: Nach der Doppeladler-Affäre in Russland stellte sich die Frage, ob Granit Xhaka nach dem Abgang von Behrami Vize-Captain und erster Vertreter von Captain Stephan Lichtsteiner sein soll. Am Dienstag bestätigte Petkovic in Feusisberg Xhaka als seine Nummer 2. An der Hierarchie ändert sich trotz den Turbulenzen in Russland also nichts.

Wer soll Ihrer Meinung nach in Abwesenheit von Lichtsteiner die Captain-Binde tragen? Granit Xhaka Granit Xhaka % Xherdan Shaqiri Xherdan Shaqiri % Yann Sommer Yann Sommer % Ein anderer Ein anderer % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 03.09.2018, 22:35 Uhr