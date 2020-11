Legende: Einer der positiv Getesteten St. Gallens Jérémy Guillemenot. Keystone

Positive Tests bei Guillemenot, Ndoye und Van der Werff

Bei Covid-19-Tests im U21-Nationalteam sind die Ergebnisse von Jérémy Guillemenot, Dan Ndoye und Jasper van der Werff positiv ausgefallen. Dies teilte der Schweizer Fussballverband mit. Abgesehen von den 3 Spielern, die symptomfrei seien und sich in Isolation befänden, seien alle anderen Mitglieder der Delegation negativ getestet worden. Die Partie der Schweizer U21 gegen Aserbaidschan in Thun soll am Donnerstag wie geplant stattfinden (18:50 Uhr, SRF zwei). Auf Noah Okafor kann Nati-Coach Mauro Lustrinelli nun doch zählen. Der Salzburg-Stürmer, dem zunächst eine Quarantäne drohte, konnte sich nach einer zweiten, negativ ausgefallenen Corona-Testreihe bei Österreichs Meister mit Verspätung dem Team anschliessen.