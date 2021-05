Am Mittwoch definiert Vladimir Petkovic sein erweitertes Kader für die EM-Vorbereitung. In Bad Ragaz erfolgt am 26. Mai der erste Zusammenzug. Am 30. Mai (gegen die USA) und am 3. Juni (gegen Liechtenstein) stehen zwei Testspiele an.

Die dezentral in 11 Ländern ausgetragene EURO beginnt am 11. Juni. Hier gehts zur Übersicht der EM-Gruppenspiele des Schweizer Nationalteams.