Portugals Wandel dank «König» Ronaldo

Seit 25 Jahren verfolgt und begleitet Journalist Nuno Luz Portugals Nationalteam. Vor dem Spiel am Dienstag erklärt er den Wandel der «Selecao» und was Cristiano Ronaldo damit zu tun hat.

«Die beste Mannschaft hatten wir an der EM 2000. Wir haben Deutschland 3:0 geschlagen», blickt Nuno Luz zurück. Nach der Final-Niederlage der «goldenen Generation» an der Heim-EM 2004 habe man in Portugal an das Ende aller Titelträume gedacht.

«Doch diese Erfahrung war nötig, um die EURO in Frankreich zu gewinnen. Denn wir haben den Franzosen das gleiche angetan, was uns mit Griechenland geschah», analysiert Luz.

« Ronaldo hat an der EURO in Frankreich oft bis Mitternacht trainiert. »

Coach Fernando Santos habe den Spielern Selbstvertrauen eingeflösst und eine Einheit geformt. Unter Santos sei sich selbst Cristiano Ronaldo nicht zu schade, Defensivarbeit zu verrichten.

«Ronaldo hat in Frankreich oft bis Mitternacht trainiert, sei es im Kraftraum oder im Schwimmbad», sagt Luz. Er gehe als Beispiel voran und verkörpere den unbändigen Siegeswillen. Er sei nicht weniger als «der König von Portugal». Für den Schlager am Dienstag sieht er sein Land in der Favoritenrolle. «Aber wir sind bescheiden, haben grossen Respekt vor der Schweiz.»