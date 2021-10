Gegen britische Mannschaften spielen zu müssen, ist kein Vergnügen. England einmal ausgenommen, werden der Kampf und defensive Stabilität auf der Insel grösser geschrieben als offensiver Zauber und das spielerische Element. Das hat die Nati in der WM-Qualifikation Anfang September beim 0:0 gegen Nordirland zuletzt am eigenen Leib erfahren müssen.

Auch am Samstag bei der Partie in Genf dürfte die Taktik von Trainer Ian Baraclough, der keinen einzigen Spieler nominierte, der seine Brötchen nicht auf der Insel verdient, heissen: «Beton anmischen und in der Offensive auf Konter hoffen».

Diesen Defensiv-Riegel muss die Nati knacken Bild 1 / 5 Legende: Jamal Lewis (23 Jahre alt, 20 Länderspiele, 0 Tore) Der 23-Jährige ist mit einem Marktwert von 12 Millionen Euro der wertvollste Spieler Nordirlands. Seit seinem Wechsel von Norwich nach Newcastle stagniert Linksverteidiger Lewis allerdings ein wenig. imago images Bild 2 / 5 Legende: Craig Cathcart (32, 62, 2) Bei Manchester United ausgebildet, reichte es dem heute 32-Jährigen nicht in die 1. Mannschaft. Seit 7 Jahren hat Cathcart sein Glück in Watford gefunden. Beim Aufsteiger stand er in dieser Saison 5 Mal auf dem Platz. imago images Bild 3 / 5 Legende: Paddy McNair (26, 47, 4) Der Innenverteidiger galt schon früh als grosses Talent. Mit 19 Jahren kam er bei Manchester United zum Premier-League-Debüt, wurde danach aber an Sunderland verkauft, wo er von der Premier League in die drittklassige League One abstieg. Mittlerweile verdient der 26-Jährige sein Geld bei Middlesbrough in der Championship. imago images Bild 4 / 5 Legende: Jonny Evans (33, 91, 4) Der 3. ehemalige Manchester-United-Junior im Bunde. Evans ist wohl der klingendste Name im Team von Ian Baraclough. Für ManUnited, West Bromwich und Leicester City absolvierte der 33-Jährige bereits mehr als 300 Partien in der Premier League. Zuletzt laborierte er allerdings an einer hartnäckigen Fussverletzung. imago images Bild 5 / 5 Legende: Stuart Dallas (30, 56, 3) Schon seit 6 Jahren hält der polyvalente Dallas seine Knochen für Leeds United hin. In der letzten Saison war der Routinier, der auf beide Seiten sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr spielen kann, mit 8 Ligatoren teamintern die Nummer 2. In der Nationalelf muss er seinen Offensivdrang öfter zügeln. imago images

Torspektakel? Eher nicht

Sieht man sich die Resultate der letzten 6 Jahre an, wird eines offensichtlich: Viele Tore fallen in Spielen mit nordirischer Beteiligung nur selten.

In 3 Saisons kassierte Nordirland seit 2016 im Schnitt weniger als 1 Gegentor pro Spiel.

Insgesamt mussten Nordirlands Goalies in dieser Zeitspanne in 57 Partien nur 60 Mal hinter sich greifen.

Die Kehrseite der Medaille: Lediglich 57 Treffer und ein Schnitt von genau 1 Tor pro Partie sind für die Offensive kein Ruhmesblatt.

Spiele von Nordirland Saison

Spiele, Torverhältnis

«Ausreisser-Partie»

2015/16 13, 15:9 0:3 vs. Kroatien (Testspiel)

2016/17 9, 10:5 1:3 vs. Deutschland (WM-Quali)

2017/18 9, 7:11 0:3 vs. Costa Rica (Testspiel)

2018/19 10, 13:15 1:3 vs. Niederlande (EM-Quali)

1:6 vs. Deutschland (EM-Quali)

2019/20 8, 6:14 1:5 vs. Norwegen (Nations League)

2020/21 8, 6:6

Das Team von Murat Yakin wird am Samstag in Genf also vor allem im Vorwärtsgang gefordert sein – umso mehr, da es selber zuletzt offensiv nur selten brillieren konnte und mit Haris Seferovic auch der wichtigste Stürmer der letzten Jahre verletzt passen muss. Vor Goalie Bailey Peacock-Farrell dürfte wie im Hinspiel eine 5er-Abwehr auflaufen und Xherdan Shaqiri, Breel Embolo und Co. das Leben schwer machen.

Ein Fakt jedoch sollte der Nati Hoffnung machen: Seit 2016 leisteten sich die Nordiren in jedem Jahr mindestens einen «Ausreisser» mit 3 oder mehr Gegentoren – 2021 (noch) nicht.