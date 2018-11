Das Nati-Camp in Lugano gleicht vor dem Testspiel gegen Katar einem Lazarett. Mehrere Spieler sind am Montag angeschlagen oder verletzt eingerückt. Timm Klose kämpft mit Knöchelproblemen und Ricardo Rodriguez zwickt es an den Adduktoren. Fabian Schär hat das Nasenbein gebrochen und Djibril Sow einen Schlag bekommen.

Am Montagabend dann weitere schlechte Nachrichten: Breel Embolo fällt mit einem Fussbruch aus. Wegen Verletzungen gar nicht erst eingerückt waren Stephan Lichtsteiner, Manuel Akanji, Roman Bürki, Admir Mehmedi oder Johan Djourou.

Trainer Vladimir Petkovic ist also nicht zu beneiden. Er wollte in dieser Woche mit dem Test gegen Katar und dem letzten Spiel in der Nations League am Sonntag gegen Belgien in Luzern die Phase der Neuausrichtung abschliessen.

Petkovic wollte Erkenntnisse bestätigt sehen, die er aus den ersten 4 Partien des Herbstes gewonnen hatte. Nach dem Spiel gegen Belgien würde dann «ein Strich gezogen» und «die Basis für die Zukunft» sollte damit gelegt sein.

Ich bin immer optimistisch. Wir dürfen uns nicht zu viele Sorgen machen.

Stattdessen muss er nun mehr experimentieren, als ihm im Sommer vorgeschwebt war. Damals hatte er von einem Herbst «der neuen Ideen und der Weiterentwicklung» gesprochen. Der Nationalcoach will sich aber nicht beklagen und sagt: «Ich bin immer optimistisch. Wir dürfen uns nicht zu viele Sorgen machen.»

Kann die Nati die Heimserie ausbauen?

An Motivation wird es den Schweizern, bei denen Torhüter Yvon Mvogo zu seinem 2. Nati-Einsatz kommen wird, gegen Katar nicht fehlen. Immerhin geht es darum, eine eindrückliche Heimserie fortzusetzen.

In den letzten 11 Spielen zuhause resultierten für die Nati 10 Siege und ein Remis. Das gleiche Kunststück hatte sie erst einmal geschafft, von Mai 1992 bis November 1994.

Holt das Petkovic-Team gegen Katar mindestens ein Unentschieden, würde sie die längste Serie von Heimspielen ohne Niederlage egalisieren. Unter Köbi Kuhn gab es zwischen Juni 2004 und September 2006 in 12 Heimauftritten 6 Siege und 6 Remis.

