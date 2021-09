Die Fussball-Nati muss am Mittwoch in Belfast punkten. Auf das Team von Trainer Murat Yakin wartet keine einfache Aufgabe.

Für die Schweiz gilt es gegen Nordirland, das gute Ergebnis gegen Europameister Italien (0:0 am Sonntag in Basel) zu bestätigen. Nur ein Sieg kann der Anspruch sein. Einerseits würde man damit im Rennen um Platz 1 in der Gruppe C bleiben. Andererseits würden die nordirischen Hoffnungen im Keim erstickt.

Hingegen läge das Team von Coach Murat Yakin bei einer Niederlage punktemässig gleichauf mit dem Herausforderer vom Mittwochabend.

Wer schiesst die Tore?

Es ist davon auszugehen, dass auf die Nati eine zähe Aufgabe zukommt. Die Duelle der Vergangenheit stützen diese Vermutung. «Das wird ein ganz anderes Spiel. Gegen Italien war wichtig, dass wir defensiv gut stehen. In Nordirland brauchen wir mehr Durchschlagskraft vorne», kündigte Yakin noch am Sonntagabend an.

Mit dem zuletzt gesperrten Remo Freuler kehrt ein Akteur ins Team zurück. Doch die Frage, wer die Tore schiessen soll, ist damit noch nicht geklärt. Der Formstand des dreifachen EM-Torschützen Haris Seferovic kann nicht genau bestimmt werden. Auf die Geniestreiche eines Xherdan Shaqiri muss die Schweiz im Windsor Park verzichten.

Schweiz mit guter Quote

Dennoch fällt der Schweiz am Mittwoch, anders als zuletzt gegen Italien, die Favoritenrolle zu. Denn Nordirland ist historisch gesehen ein Underdog. 3 WM-Teilnahmen (1958, 1982, 1986) und 1 EM-Teilnahme (2016) stehen zu Buche.

In der Vergangenheit hat die Schweiz Pflichtaufgaben wie eine solche in Nordirland fast ausnahmsweise ohne Fehl und Tadel gelöst. Seit einem 0:1 in Slowenien vor 7 Jahren hat sie als Favoritin in 21 von 23 WM- oder EM-Qualifikationsspielen gewonnen (62:10 Tore). Neben dem 0:0 im WM-Barrage-Rückspiel 2017 gegen Nordirland gab es bloss noch in Irland vor zwei Jahren einen Punktverlust (1:1).

Nordiren ohne grosse Namen

Seit dem Achtelfinal-Einzug an der Endrunde in Frankreich vor 5 Jahren und besagtem Barrage-Duell hat sich einiges geändert bei den Nordiren. Trainer ist seit einem Jahr Ian Baraclough. Junge Talente wie Jamal Lewis (23, Newcastle) oder Conor Bradley (18, Liverpool) treten allmählich auf den Plan.

Die alte Garde um den aktuell verletzten Jonny Evans (33, Leicester) und die Premier-League-Haudegen Stuart Dallas (30, Leeds) sowie Craig Cathcart (32, Watford) sind aber immer noch am Ruder. Ansonsten figurieren vorwiegend Spieler aus der Championship oder der League One im Kader.

Ex-Sion-Stürmer Kyle Lafferty verdient als einziger Akteur seine Brötchen ausserhalb der Insel, bei Anorthosis Famagusta auf Zypern. Captain und Rekord-Nationalspieler Steven Davis kickt seit zwei Jahren bei den Glasgow Rangers.

Mögliche Schweizer Aufstellung:

Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez/Garcia; Freuler, Frei, Zakaria/Aebischer; Steffen, Seferovic, Zuber.