Die Schweizer Nati und St. Gallen – das ist eine Liebesbeziehung. Spielt die Equipe von Trainer Vladimir Petkovic im Kybunpark, zeigte sich nach dem Schlusspfiff in jüngster Vergangenheit meist das gleiche Bild: strahlende Schweizer, enttäuschte Gegner.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie Schweiz gegen die USA am Sonntag live ab 19:30 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App.

7 der letzten 8 Begegnungen auf Ostschweizer Boden hat die Nati gewonnen. Einzig letzten Oktober eroberte Kroatien beim 2:1-Sieg die Festung Kybunpark, seither war die Schweiz gegen Litauen (1:0) und Finnland (3:2) wieder Herr im eigenen Wohnzimmer. Und überhaupt: Alle drei Spiele 2021 konnte man siegreich gestalten.

30-jährige Schweizer Durststrecke

Am Sonntagabend sind nun die USA in St. Gallen zu Gast. Für die Schweiz alles andere als ein Selbstläufer, wie ein Blick auf die Statistik offenbart:

Die USA sind seit 9 Partien ungeschlagen (8 Siege, 1 Remis) und entschieden die letzten 5 Duelle für sich.

Gegen die Schweiz haben die US-Amerikaner keines ihrer letzten 4 Spiele verloren (1 Sieg, 3 Remis).

Der letzte Schweizer Vollerfolg über die USA liegt mehr als 30 Jahre zurück. Am 1. Februar 1991 siegte die von Uli Stielike trainierte Mannschaft in Miami 1:0.

Für Petkovic ermöglicht der Test eine Standortbestimmung in Hinblick auf die EURO, die am 11. Juni beginnt. Der 57-Jährige kündigte an, am Sonntagabend «nicht zu viel ausprobieren» zu wollen.

Endgültiges Aufgebot am Dienstag

29 Akteure hat er für die EM-Vorbereitung nach Bad Ragaz aufgeboten, 26 werden die Reise nach Baku und Rom antreten. «Es ist noch nicht entschieden, welche Spieler mitfahren; die Jungen können mich auch überraschen.»

Viel Zeit bleibt ihnen dafür aber nicht, denn schon am kommenden Dienstag (1. Juni) wird das definitive 26-Mann-Kader bekannt gegeben. Zwei Tage später steht das Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein (ebenfalls in St. Gallen) an, bevor am 7. Juni mit dem Abflug nach Baku dann das EM-Abenteuer der Nati so richtig losgeht.