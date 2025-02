Legende: Reise nach Belfast Die Nati mit Trainer Murat Yakin testet im März auf der Insel. imago images/Steinsiek.ch

Nati testet gegen Nordirland

Die Schweizer Nationalmannschaft eröffnet das Jahr 2025 mit einem Testspiel in Belfast. Am Freitag, 21. März, trifft das Team von Trainer Murat Yakin auf Nordirland. Bereits bekannt war, dass die Schweiz vier Tage später in St. Gallen gegen Luxemburg spielt. Nach den Länderspielen im März folgen im Juni zwei weitere Testspiele. Die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit den Gegnern Schweden, Slowenien und Kosovo findet zwischen September und November statt.