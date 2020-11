Die Schweiz spielt am 5. Spieltag der Nations League gegen Spanien 1:1.

Damit wahrt die Nati die Chance auf den Nichtabstieg aus der Liga A.

Die Geschichte der Partie schreibt Yann Sommer, der gleich 2 Elfmeter von Sergio Ramos pariert.

Gerard Moreno gleicht die Partie für die Spanier erst in der 89. Minute aus.

Es hätte für Yann Sommer der perfekte Abend werden können. Am 5. Spieltag der Nations League lag die Schweiz in Basel gegen Spanien 1:0 vorne und die Uhr zeigte bereits die 88. Spielminute an, als aus dem perfekten «nur» ein guter Abend wurde. Gerard Moreno hatte soeben die Partie ausgeglichen, beim 1:1 blieb es bis zum Schluss.

Zuvor allerdings schrieb Sommer eine unglaubliche Geschichte:

57. Minute: Sergio Ramos köpfelt den Ball im Strafraum aus kurzer Distanz und von hinten an Ricardo Rodriguez' Arm, der Schiedsrichter zeigt auf den Penaltypunkt. Ramos läuft gleich selbst an und scheitert am hervorragend parierenden Sommer.

Dabei hatte der spanische Captain zuvor eine herausragende Elfmeter-Bilanz: 29 von 32 Versuchen fanden den Weg ins Tor. Nun also verschoss Ramos gleich deren 2 in einem für ihn aussergewöhnlichen Spiel: Der Routinier bestritt sein 177. Länderspiel für die spanische Auswahl und überholte damit den italienischen Torwart Gianluigi Buffon als europäischen Rekordhalter.

Freuler per Dropkick

Der zweite Schweizer, der massgebend am Punkt der Nati beteiligt war, ist Remo Freuler. Der Atalanta-Söldner verwertete in der 26. Minute eine Hereingabe von Breel Embolo sehenswert per Dropkick zur Führung.

Dank dem 1:1 dürfen die Schweizer in der höchtsten Liga der Nations League weiterhin auf den Nichtabstieg hoffen. Dazu ist ein Sieg am Dienstag gegen die Ukraine Pflicht. Auf SRF zwei und in der Sport App können Sie die Partie live mitverfolgen.