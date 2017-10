Stars wieder dabei: U21 braucht den Turnaround

Nach verhaltenem Start in die EM-Qualifikation empfängt die Schweizer U21-Nationalmannschaft in Lugano Leader Rumänien. Das Spiel gibt es heute im Livestream.

Im September hatte Trainer Heinz Moser auf 10 Akteure verzichten müssen. Die Konsequenz: 0:3 gegen Wales, 1:1 in Rumänien. Nun steht der SFV-Nachwuchs unter Druck.

Jetzt sind die Top-Spieler wieder dabei: Albian Ajeti, Cédric Itten, Djibril Sow und vor allem Dimitri Oberlin, der bei der 5:0-Gala des FC Basel gegen Benfica Lissabon an 4 Toren beteiligt war.

« Wir wissen, was wir können. » Nicolas Stettler

U21-Nationalspieler

«Die nächsten Partien sind entscheidend für die ganze Kampagne. Ich bin überzeugt davon, ein positives Ergebnis zu erreichen», so Coach Moser.

Nach zwei Heimspielen in Biel tritt die U21-Nati erstmals im Cornaredo an. Den Match gibt es ab 18:55 Uhr im Livestream in der SRF Sport App und auf www.srf.ch/sport.