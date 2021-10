Manuel Akanji, Kevin Mbabu und Denis Zakaria werden der Nati in Litauen fehlen. Stattdessen stösst Fabian Frei zum Team.

Legende: Erneut nachnominiert Fabian Frei. Freshfocus

Nach dem 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Nordirland am Samstag kommt es bei der Schweizer Nati zu Änderungen im Kader. Manuel Akanji (Adduktorenprobleme) und Kevin Mbabu (muskuläre Probleme) kehren vorzeitig zu ihren Bundesliga-Klubs zurück.

Am Dienstag in Litauen fehlen wird auch Denis Zakaria. Der Mittelfeldspieler ist wegen seiner zweiten gelben Karte gesperrt und reiste ebenfalls ab. Trainer Murat Yakin hat Fabian Frei nachnominiert. Der Akteur des FC Basel ist bereits am Sonntag zum Team gestossen.