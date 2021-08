Legende: Kumpels aus früherer Zeit bei YB Kevin Mbabu (l.) und Ulisses Garcia. Keystone

Kevin Mbabu steht dem Schweizer Nationalteam in den nächsten Tagen im Testspiel gegen Griechenland sowie in den Partien der WM-Qualifikation gegen Italien und in Nordirland nicht zur Verfügung. Der Aussenverteidiger von Wolfsburg reiste wegen Knieproblemen nicht in die Schweiz.

Für Mbabu rückt Ulisses Garcia von den Young Boys nach. Der 25-jährige Westschweizer gehörte 2017 bereits einmal zum Kader der Nationalmannschaft. Ein Länderspiel hat er noch nicht absolviert, stand aber bereits 17 Mal für die U21-Nati auf dem Feld.