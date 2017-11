Welche Nati-Gegner wünschen Sie sich?

Spektakuläre Hammergruppe oder lösbare Gegner? Gegen wen wollen Sie die Petkovic-Equipe in der WM-Vorrunde spielen sehen?

Der Start in eine Weltmeisterschaft ist für jedes Team stets an eine Vielzahl von Faktoren geknüpft. Definitiv dazu gehört: Glück. Wem Fortuna gnädig ist, erweist sich bereits rund 7 Monate vor der WM bei der Auslosung ein erstes Mal.

So ergibt sich aus der Perspektive der Schweizer Nati, die im zweiten von vier Töpfen eingeteilt ist, folgendes Szenario: Möglich ist in der Vorrunde ein «Hammerlos» mit den Gegnern Brasilien, Dänemark und Nigeria. Die Aufgaben in der Gruppe könnten aber auch (vermeintlich) lösbarere sein, etwa: Polen, Senegal und Saudi-Arabien.

Auf diese Gegner, die ebenfalls in Topf 2 sind, kann die Schweiz in der Vorrunde nicht treffen: Spanien, Peru, England, Kolumbien, Mexiko, Uruguay und Kroatien.

Nun sind Sie gefragt: Welchen Gegner aus den jeweiligen Töpfen würden Sie sich für die Schweizer Nati wünschen?

Topf 1

Optionen Russland Deutschland Brasilien Portugal Argentinien Belgien Polen Frankreich

Topf 3

Optionen Dänemark Island Costa Rica Schweden Tunesien Ägypten Senegal Iran

Topf 4

Optionen Serbien Nigeria Australien Japan Marokko Panama Südkorea Saudi-Arabien