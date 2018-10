Vladimir Pektovic hat vor den Nations-League-Spielen in Belgien (am Freitag) und in Island (am Montag) noch einige offene Baustellen in seinem Kader. Diese Fragen stellen sich bei der Aufstellung.

Rechtsverteidiger: Lang oder Hadergjonaj?

In Abwesenheit von Captain Stephan Lichtsteiner und dem verletzten Kevin Mbabu gibt es eine Vakanz auf der Position hinten rechts. Die zwei wahrscheinlichsten Kandidaten sind Michael Lang und Florent Haderjonaj.

Während der Mönchengladbach-Akteur nach überstandener Verletzungspause zuletzt zweimal in der Startelf stand, musste der Huddersfield-Abwehrspieler in 2 der letzten 3 Liga-Spielen auf der Ersatzbank Platz nehmen. Der Formstand würde also für Lang sprechen.

Welchen Rechtsverteidiger würden Sie bringen? Michael Lang Michael Lang % Florent Hadergjonaj Florent Hadergjonaj % Ein anderer Ein anderer % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Innenverteidigung: Neuer Partner für Akanji?

Eigentlich ist Fabian Schär der etatmässige Partner an der Seite von Manuel Akanji. Nur: Der Ostschweizer ist bei Newcastle ausser Rang und Traktanden gefallen. Zuletzt musste er fünfmal zuschauen und spielte erst ein Ligaspiel (Ende August gegen Chelsea).

Ob sich da Petkovic für einen Spieler entscheidet, der mehr im Spielrhythmus ist? Alternativen gäbe es mit Nico Elvedi oder Timm Klose genug.

Wen würden Sie neben Akanji aufstellen? Fabian Schär Fabian Schär % Timm Klose Timm Klose % Nico Elvedi Nico Elvedi % Ein anderer Ein anderer % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Flügelstürmer: Wer ersetzt Embolo?

Der Schalke-Stürmer hätte seinen Platz in der offensiven Dreierreihe im 4-2-3-1 von Nati-Coach Vladimir Petkovic wohl auf sicher gehabt. Weil Embolo aber verletzt ausfällt, kommt ein anderer Akteur zum Handkuss.

Nebst den wohl gesetzten Xherdan Shaqiri und Steven Zuber ist noch ein Platz frei. Ob gar Neuling Christian Fassnacht zum Handkuss kommt?

Wen würden Sie auf dem Flügel bringen? Christian Fassnacht Christian Fassnacht % Mario Gavranovic Mario Gavranovic % Renato Steffen Renato Steffen % Ein anderer Ein anderer % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

