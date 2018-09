Wie geht's in der Nati weiter?

Wie geht es mit ihm in der Nati weiter?

Der 103-fache Internationale Stephan Lichtsteiner ist ein stolzer Kämpfer. Als solcher empfindet er Nati-Einsätze auch mit 34 Jahren noch als «grosse Ehre». Ein freiwilliger Rücktritt ist daher keine Option: «Ich stelle mich jedem Konkurrenzkampf.» Das wird der Routinier allem Anschein nach auch müssen.

Ich beobachte und bewerte die Ausgangslage von Spielern der Kategorie Lichtsteiners vom einen Zusammenzug bis zum nächsten.

Das 6:0 gegen Island verfolgte Lichtsteiner in der VIP-Lounge. So war es mit Vladimir Petkovic abgesprochen. In England ist mit dem Comeback zu rechnen. Doch die Zukunft auf der rechten Aussenverteidigerposition gehört Kevin Mbabu. Der 23-jährige YB-Akteur gab gegen Island ein starkes Debüt.

Was plant Petkovic?

«Ich habe mit Steph mehrere Gespräche geführt und ihm erzählt, was ich vorhabe», führte Petkovic kürzlich aus. Richtig konkret wurde er aber nicht:

«Er wird seine Rolle auf und neben dem Platz spielen.»

«Jetzt schon über die EURO 2020 zu sprechen, ist zu früh.»

«Ich beobachte und bewerte die Ausgangslage von Spielern der Kategorie Lichtsteiners vom einen Zusammenzug bis zum nächsten.»

Dank offener Kommunikation wisse Lichtsteiner aber immer, was anstehe.

Routine vs. Alter

Für Lichtsteiner spricht: Einen zweiten «Aggressive Leader» seines Kalibers sucht man im Nati-Kader vergeblich. Beim blutlosen Auftritt im WM-Achtelfinal gegen Schweden wurde der Kampfgeist des Gelb-Gesperrten schmerzlich vermisst. Andererseits liefern nur 55 Einsatzminuten in Arsenals ersten vier Ligaspielen wenig Argumente, um in der Nati auf einen Stammplatz zu pochen.

Wie sehen Sie Lichtsteiners Rolle? Stephan Lichtsteiner gehört stets in die Startformation der Nati Stephan Lichtsteiner gehört stets in die Startformation der Nati % Er ist dank seiner Erfahrung auch auf der Ersatzbank wertvoll Er ist dank seiner Erfahrung auch auf der Ersatzbank wertvoll % Lichtsteiner bringt der Nati nichts mehr und sollte zurücktreten Lichtsteiner bringt der Nati nichts mehr und sollte zurücktreten % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.09.2018, 17:30 Uhr