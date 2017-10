Zwei Spiele für die Nati, viele Szenarien – aber nur ein Ziel

Das Schweizer Nationalteam befindet sich im Schlussspurt der WM-Qualifikation. Am Montag rücken die Spieler zur letzten Tranche mit Aufgaben gegen Ungarn und Portugal ein. Nicht in jedem Fall gilt: Je mehr Punkte desto besser.

Feusisberg am Montagmittag markiert den Ausgangspunkt in die alles entscheidende Phase – zu den 9 Tagen der Wahrheit. Das von Vladimir Petkovic definierte 23-köpfige Kader rückt ein, um die eigens geschaffene Steilvorlage zu verwerten.

Seit dem 6. September 2016 spult die Nati in der Gruppe B die Qualifikation zur nächstjährigen WM-Endrunde in Russland ab. Auch nach 8 Partien stehen die Schweizer noch mit dem Punktemaximum da, führen die Tabelle mit 3 Zählern Vorsprung vor Portugal an. Sie haben es in den eigenen Füssen, Rang 1 zu behaupten und auf direktem Weg das WM-Ticket zu lösen.

Dies sind die beiden finalen Aufgaben:

Samstag, 7. Oktober, 20:45 Uhr: Schweiz - Ungarn in Basel (ab 20:30 SRF zwei)

in Basel (ab 20:30 SRF zwei) Dienstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr: Portugal - Schweiz in Lissabon (ab 20:10 SRF zwei)

Es gibt drei Szenarien, die der Schweiz die garantierte WM-Teilnahme bringen.

Je ein Remis gegen Ungarn und Europameister Portugal

Ein abschliessender Sieg in Portugal

Eine unerwartete Niederlage der Lusitaner gegen «Zwerg» Andorra bei einem gleichzeitigen Unentschieden zwischen Schweiz vs. Ungarn

Bei Niederlage in Lissabon droht höchste Gefahr

Allerdings droht auch das Kuriosum, dass der Nati zwar 2 Punkte reichen würden, unter Umständen nicht aber deren 3. Sollte der aktuelle Spitzenreiter nämlich im letzten Gruppenspiel Portugal nicht mindestens einen Punkt abluchsen können, ist denkbar, dass beide Teams 27 Zähler nach absolviertem Pensum totalisieren.

In diesem Fall würden Cristiano Ronaldo und Co. die Schweiz dank des besseren Torverhältnisses (aktuell +24 vs. +15) wohl von Platz 1 verdrängen. Petkovics Team müsste dann die Zusatzschlaufe über die Barrage einlegen.

Die Programmpunkte des Zusammenzugs

2.10. 17:00 Uhr: Öffentliches Training in Feusisberg

3.10. 11:30 Uhr: Öffentliches Training in Jona

4.10. 10:30 Uhr: Geschlossenes Training; 17:00 Uhr: Öffentliches Training in Freienbach

5.10. 17:00 Uhr: Öffentliches Training in Freienbach

6.10. 16:30 Uhr: Geschlossenes Training im St. Jakob-Park

7.10. 20:45 Uhr: Schweiz - Ungarn

8.10. 11:00 Uhr: Geschlossenes Training im St. Jakob-Park; 15:40 Abflug nach Lissabon

9.10. 17:00 Uhr: Geschlossenes Training

10.10. 20:45 Uhr: Portugal - Schweiz

Das Schweizer Aufgebot für die Spiele gegen Ungarn und Portugal Position

Klub Geburtsdatum Tor



Roman Bürki

Dortmund 14.11.1990 Marwin Hitz

Augsburg

18.09.1987

Yann Sommer

Mönchengladbach

17.12.1988

Abwehr



Manuel Akanj Basel

19.07.1995

Johan Djourou

Antalyaspor 18.01.1987 Nico Elvedi

Mönchengladbach 30.09.1996 Michael Lang

Basel 08.02.1991 Stephan Lichtsteiner

Juventus Turin

16.01.1984 François Moubandje

Toulouse 21.06.1990 Ricardo Rodriguez

Milan 25.08.1992 Fabian Schär

La Coruña 20.12.1991 Mittelfeld und Stürmer





Valon Behrami

Udinese 19.04.1985 Eren Derdiyok

Galatasary Istanbul

12.06.1988 Blerim Dzemaili

Montreal Impact

12.04.1986 Edimilson Fernandes

West Ham

15.04.1996 Gelson Fernandes

Frankfurt 02.09.1986 Remo Freuler

Atalanta Bergamo

15.04.1992 Admir Mehmedi

Leverkusen 16.03.1991 Haris Seferovic

Benfica Lissabon

22.02.1992 Xherdan Shaqiri

Stoke 10.10.1991 Granit Xhaka

Arsenal 27.09.1992 Denis Zakaria

Mönchengladbach

20.11.1996 Steven Zuber

Hoffenheim 17.08.1991

Sendebezug: SRF zwei, «sportpanorama», 01.10.2017 18:30 Uhr