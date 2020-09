Tschechiens Schick in Quarantäne

Legende: In Quarantäne Tschechiens Patrik Schick imago images

Tschechien: Nati ohne Schick und Soucek

Die tschechische Nationalmannschaft muss bei ihrem Auftaktspiel der Nations League gegen die Slowakei am Freitag auf Stürmer Patrik Schick (zuletzt bei RB Leipzig) und Mittelfeldspieler Tomas Soucek (West Ham) verzichten. Beide müssen in präventive Quarantäne. Sie seien zwar negativ auf das Coronavirus getestet worden, aber unlängst in engen Kontakt mit einem Infizierten aus dem Begleitteam gekommen, teilte der Verband mit.

Niederlande: De Vrij verletzt

Ohne Verteidiger Stefan de Vrij müssen die Niederlande am Freitag gegen Polen und am Montag gegen Italien antreten. Der 28-Jährige von Inter Mailand leidet unter einer nicht näher definierten Verletzung. Der interimistische Bondscoach Dwight Lodeweges muss in der Defensive bereits auf Juves Matthijs de Ligt verzichten (Schulteroperation).

Deutschland: Eintracht verlängert mit Hütter

Eintracht Frankfurt plant langfristig mit Trainer Adi Hütter. Wie die Hessen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilten, wurde der im Juni 2021 auslaufende Vertrag mit dem 50-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 verlängert.