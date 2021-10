Legende: Drücken sie dem Spiel den Stempel auf? Frankreichs Kylian Mbappé und Belgiens Romelu Lukaku. imago images

Das Nationalmannschafts-Debüt von Romelu Lukaku liegt über 10 Jahre zurück. In dieser Zeit hat sich der 28-Jährige, der im Alter von 16 Jahren und 294 Tagen erstmals für die «Roten Teufel» auflief, mit mittlerweile 64 Treffern zum belgischen Rekordtorschützen gemacht.

Diese Marke ist für Kylian Mbappé noch ein ganzes Stück entfernt (17 Tore). Mit seinen 22 Jahren ist der Franzose aber auch noch einiges jünger als Lukaku. Und anders als der Belgier kann sich Mbappé bereits Weltmeister nennen.

Belgiens Chance auf den ersten Titel

Auf dem Weg zum WM-Titel 2018 hatte der spätere Weltmeister für Belgien im Halbfinal Endstation bedeutet. Es war das bisher einzige Aufeinandertreffen zwischen Mbappé und Lukaku.

01:58 Video Archiv: Frankreich gewinnt WM-Halbfinal gegen Belgien Aus FIFA WM 2018 Clips vom 10.07.2018. abspielen

Am Donnerstag ist es wieder soweit: In Turin geht es um den Einzug in den Nations-League-Final. Und um die Chance auf einen Titel. Nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Out an der EURO 2020 wird die hochgehandelte, aber noch immer titellose «goldene Generation» der Belgier alles daran setzen, diese Chance wahrzunehmen.