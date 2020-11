Legende: Aktuell nicht allzu leichtfüssig unterwegs Die Ukrainer (hier mit Yukhym Konoplia). imago images

Die Nationalauswahl von Vladimir Petkovic ist am Dienstagabend in Luzern zum Abschluss der Nations League auf ein Novum angewiesen. Noch nie konnte das SFV-Team die Ukraine in bisher drei Anläufen bezwingen:

WM 2006, Achtelfinal: Nach torlosen 120 Minuten in Köln zerstört ein Schweizer Penalty-Drama gegen den damaligen Endrunden-Neuling sämtliche Träume.

Nach torlosen 120 Minuten in Köln zerstört ein Schweizer Penalty-Drama gegen den damaligen Endrunden-Neuling sämtliche Träume. Testspiel im November 2010: Trotz einer Doublette von Alex Frei gelingt die Revanche für das empfindliche Turnier-Aus 4 Jahre später beim 2:2 in Genf nur bedingt. Die Heimmannschaft gibt 2 Mal eine Führung preis.

Trotz einer Doublette von Alex Frei gelingt die Revanche für das empfindliche Turnier-Aus 4 Jahre später beim 2:2 in Genf nur bedingt. Die Heimmannschaft gibt 2 Mal eine Führung preis. Nations League im Herbst 2020: Die Schweizer kommen nach der langen Corona-Zwangspause ungenügend aus den Startlöchern. Zum Nations-League-Auftakt handeln sie sich in Lwiw eine 1:2-Hypothek ein.

Mit einem 1:1 daheim gegen Spanien verdiente sich die Petkovic-Elf das «Endspiel» gegen die Ukraine. Als Letzter der Gruppe 4 in der A-Liga mit 3 Punkten Rückstand ist ein Sieg im Direktduell Voraussetzung, um der Relegation zu entkommen. Die «Gelb-Blauen» sind vor 2 Jahren in die höchste Stärkeklasse aufgestiegen – bei der Erstaustragung dieses Wettbewerbs resultierten gegen Tschechien und die Slowakei 9 Punkte.

Im neuen sportlichen Umfeld fügten sie der Schweiz bekanntlich einen Fehlstart zu – und verschossen dabei fast schon die Hälfte ihres Pulvers. Es folgten in 4 Partien nämlich nur noch 3 weitere Treffer – darunter allerdings ein bemerkenswerter 1:0-Heimerfolg gegen Spanien.

Mit erst 5 erzielten Toren weist der bald 3-fache EM-Teilnehmer die schwächste Ausbeute in der Gruppe auf. Im Gegenzug erhielt die Ukraine bereits 10 Gegentreffer, was ebenfalls der schlechteste Wert ist.

Offensive Mängel und defensive Unsicherheiten

Im Angriff setzt Nationaltrainer Andrij Schewtschenko gewöhnlich auf den eingebürgerten Brasilianer Junior Moraes, Andrej Jarmolenko und Roman Jaremtschuk. Die Chancenauswertung des Trios liess zuletzt zu wünschen übrig und war massgebend für den 0:2-Ausrutscher im Test bei Polen am 11.11.

Mit Andrej Pjatow (36) kehrte schliesslich gegen Deutschland (1:3) der Routinier zwischen die Pfosten zurück. Dem Schachtar-Keeper fehlt nach überstandener Corona-Erkrankung aber noch etwas der Rhythmus.

Schwer wiegende Absenzen

Apropos Corona: Schewtschenkos Equipe wird regelrecht durchgeschüttelt von der Virus-Krankheit. Mindestens 7 positiv getestete Spieler fehlen beim Nations-League-Abschluss in der Schweiz. Nach Verbandsangaben müssen Jarmolenko, Viktor Zygankow, Viktor Kowalenko und Sergej Sidortschuk sowie neuerdings auch Jewgeni Makarenko, Eduard Sobol und Dimitri Risnyk passen.

Damit brechen von der eh schon bescheidenen Offensiv-Power nochmals wichtige Puzzleteile weg: Jarmolenko, der bei West Ham unter Vertrag steht, wäre der aktuell prominenteste Spieler im Kader. Er war im Herbst gegen die Schweiz für die 1:0-Führung besorgt. Und Zygankow war vor einem Monat der einzige Torschütze gegen Spanien. An ihrer Stelle mussten kurzfristig Kräfte aus der Nachwuchs-Auswahl eingeflogen werden.