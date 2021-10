Legende: Will seinem Land den nächsten Pokal bescheren Roberto Mancini (links). imago images

Italien winkt nach dem EM-Triumph in der Nations League der 2. Titel innert 3 Monaten. Beim Finalturnier in der Heimat empfängt die «Squadra Azzurra» am Mittwoch im Halbfinal Spanien im San Siro. Im Final tritt der Sieger dann – wiederum in Mailand – gegen Frankreich oder Belgien an.

Mancini und seine Genugtuung

Für Italiens Trainer Roberto Mancini bieten die Spiele die Möglichkeit, zur unumstrittenen Figur an der Spitze des italienischen Fussballs zu werden. Denn auf den grossen Final-Triumph über England folgten in der WM-Quali zuhause gegen Bulgarien und in Basel gegen die Schweiz «nur» zwei Unentschieden.

Bereits wurden im italienischen Blätterwald erste Stimmen laut, die den Italienern eine Post-EM-Leere prophezeiten. Mancinis Schützlinge – seit 37 Spielen ungeschlagen – konterten die Polemik mit einem 5:0-Sieg über Litauen.

Wieder gegen Spanien

Vor der Partie gegen Spanien betitelte der 56-Jährige den Kontrahenten als «Problemgegner». Damit nahm er Bezug auf den EM-Halbfinal, bei dem Italien erst im Penaltyschiessen siegte.

